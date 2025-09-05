Эксперт отметил высокий уровень доверия к главе региона
Заслуженный экономист Российской Федерации, экс-министр экономики и инвестиционной политики региона Александр Степанов отметил значимость итогов прошедшей встречи главы региона с Президентом:
«Состоявшаяся не так давно встреча главы региона Романа Бусаргина с Президентом Владимиром Путиным прошла в доверительной обстановке. Результаты развития региона губернатор представил подробно.
Роман Бусаргин привел примеры успешной реализации при поддержке Вячеслава Викторовича Володина на территории области крупных инфраструктурных проектов.
Ход общения с Президентом показал, что уровень доверия к действующему губернатору региона достаточно высок. В политическом плане подобная встреча – одно из ключевых событий для любого губернатора.
Так, по ее итогам акции Романа Бусаргина закономерно поднял аналитический ресурс «Политброкер». Ряд саратовских экспертов также оценили итоги встречи крайне положительно.
В целом глава региона продолжает быть весьма активным – последовательно занимается контролем за развитием социальной сферы: образования, культуры, спорта, обеспечением нормативного состояния соцобъектов, проводит встречи с населением в районах области, занимает последовательную позицию по вопросу строительства новой школы в Ленинском районе, контролирует ход плановых ремонтных работ коммунальных служб.
Губернатор погружен не только в политическую повестку, но и предпочитает самостоятельно закрывать проблемные моменты в реальном секторе экономики.