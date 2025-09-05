5 сентября 2025 ПЯТНИЦА
17:36 | 05 сентября
Все школы Пугачева перешли на обучение в одну смену
16:23 | 05 сентября
Эксперт отметил высокий уровень доверия к главе региона
16:23 | 05 сентября
11:30 | 05 сентября
В Аткарске благоустроили два сквера по федеральному проекту
11:00 | 05 сентября
10:27 | 05 сентября
Открыта регистрация на региональный образовательный семинар «Лаборатория добра»
09:05 | 05 сентября
За год в Центре охраны зрения детей пролечено 1,7 тыс маленьких пациентов, а оборудование центра не имеет аналогов в Саратове
13:23 | 04 сентября
Парк «Территория детства» будет новым символом Ленинского района
12:07 | 04 сентября
Участник СВО отметил гигантский вклад Саратовской области в укрепление обороны страны
10:36 | 04 сентября
В Лысогорской районной больнице завершен капитальный ремонт педиатрического отделения
Заслуженный экономист Российской Федерации, экс-министр экономики и инвестиционной политики региона Александр Степанов отметил значимость итогов прошедшей встречи главы региона с Президентом:

«Состоявшаяся не так давно встреча главы региона Романа Бусаргина с Президентом Владимиром Путиным прошла в доверительной обстановке. Результаты развития региона губернатор представил подробно.

Роман Бусаргин привел примеры успешной реализации при поддержке Вячеслава Викторовича Володина на территории области крупных инфраструктурных проектов.

Ход общения с Президентом показал, что уровень доверия к действующему губернатору региона достаточно высок. В политическом плане подобная встреча – одно из ключевых событий для любого губернатора.

Так, по ее итогам акции Романа Бусаргина закономерно поднял аналитический ресурс «Политброкер». Ряд саратовских экспертов также оценили итоги встречи крайне положительно.

В целом глава региона продолжает быть весьма активным – последовательно занимается контролем за развитием социальной сферы: образования, культуры, спорта, обеспечением нормативного состояния соцобъектов, проводит встречи с населением в районах области, занимает последовательную позицию по вопросу строительства новой школы в Ленинском районе, контролирует ход плановых ремонтных работ коммунальных служб.

Губернатор погружен не только в политическую повестку, но и предпочитает самостоятельно закрывать проблемные моменты в реальном секторе экономики.