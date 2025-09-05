Эксперт отметил высокий уровень доверия к главе региона

просмотров: 80

Заслуженный экономист Российской Федерации, экс-министр экономики и инвестиционной политики региона Александр Степанов отметил значимость итогов прошедшей встречи главы региона с Президентом:«Состоявшаяся не так давно встреча главы региона Романа Бусаргина с Президентом Владимиром Путиным прошла в доверительной обстановке. Результаты развития региона губернатор представил подробно.Роман Бусаргин привел примеры успешной реализации при поддержке Вячеслава Викторовича Володина на территории области крупных инфраструктурных проектов.Ход общения с Президентом показал, что уровень доверия к действующему губернатору региона достаточно высок. В политическом плане подобная встреча – одно из ключевых событий для любого губернатора.Так, по ее итогам акции Романа Бусаргина закономерно поднял аналитический ресурс «Политброкер». Ряд саратовских экспертов также оценили итоги встречи крайне положительно.В целом глава региона продолжает быть весьма активным – последовательно занимается контролем за развитием социальной сферы: образования, культуры, спорта, обеспечением нормативного состояния соцобъектов, проводит встречи с населением в районах области, занимает последовательную позицию по вопросу строительства новой школы в Ленинском районе, контролирует ход плановых ремонтных работ коммунальных служб.Губернатор погружен не только в политическую повестку, но и предпочитает самостоятельно закрывать проблемные моменты в реальном секторе экономики.