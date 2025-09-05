Студенты СГУ завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира по программированию

просмотров: 58

Команда студентов Саратовского университета завоевала бронзовую медаль на крупнейшем студенческом чемпионате мира по программированию The 2025 ICPC World Finals. В этом году в финальном этапе соревнований в Баку, столице Азербайджана, сражались команды около 140 лучших университетов мира из более чем 70 стран.Бронзовыми призёрами стали студенты факультета компьютерных наук и информационных технологий СГУ. Алексей Шнирельман, Роман Бровко и Илья Ланкин в течение 5 часов решали алгоритмические задачи разной степени сложности с помощью программного кода.«Первые полтора часа для команды прошли тяжело, мы опускались до 80 места, однако к середине соревнования мы вышли на уровень чемпионов мира. Мы старались максимально не отставать. Мы совсем не ожидали, что войдём в число медалистов. Даже если бы мы не стали медалистами, всё равно я был бы доволен – всё было не зря. Участие в международных соревнованиях – уже высокая награда», – отметил Илья Ланкин.Поздравления в адрес победителей – студентов-программистов Саратовского университета и их тренеров направила Федерация спортивного программирования России:«Завоевать бронзовые медали на таком высоком уровне — это огромное достижение, результат титанического труда, выдающегося ума и слаженной работы всей команды».Подготовку команды проводили тренеры СГУ по программированию:А.Г. Федорова, руководитель Центра олимпиадной подготовки программистов имени Н.Л. Андреевой;И.А. Андросов, ассистент кафедры математических основ информатики и олимпиадного программирования;И.Р. Пикляев, ассистент кафедры математических основ информатики и олимпиадного программирования.Тренер команды И.А. Андросов рассказал о долгом пути команды к победе:«Команда тренируется в таком составе уже 6 лет – сначала 2 года готовились к школьным олимпиадам по программированию, потом 4 года к студенческому чемпионату мира. Это уже второе выступление студентов в финале ICPC – предыдущий финал, в котором они участвовали, был в апреле 2024 года в Египте. Там команда заняла 27 место».Подготовка состояла из оттачивания навыков программирования: студенты изучали различные структуры данных и алгоритмы, учились быстро реализовывать на практике написание кода. Соревнования проводились на платформах Codeforces и Universal Cup. По словам И.А. Андросова, благодаря тренировкам команда научилась правильно распределять время и справляться с проблемами.По правилам соревнований результаты последнего часа анонсируются только через несколько часов, поэтому участники команды и тренеры были очень взволнованы. Вечером 4 августа стало известно, что программисты СГУ удержались на призовых позициях, обойдя следующую за ними команду на 8 штрафных минут – практически минимальный отрыв.В завершившемся сезоне в региональных и международных соревнованиях, семинарах и выездных турнирах ICPC приняли участие 73 083 студента с 12 258 тренерами и сотренерами из 3424 университетов 103 стран мира.