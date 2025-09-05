В Аткарске благоустроили два сквера по федеральному проекту

просмотров: 109

В городе Аткарск в этом году благоустроили два сквера в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.В созданном недавно сквере на улице 30 лет Победы реализован второй этап благоустройства - здесь появились 3 детских игровых площадки для детей младшего возраста и спортивный комплекс для ребят постарше. Новый сквер на месте пустыря появился возле школы №10. На территории смонтировали площадку, установили теннисные столы, лавочки и урны, а также сделали освещение.«Благоустроенные общественные территории уже радуют детей самых разных возрастов, так и их родителей. Отмечу, что именно активное участие саратовцев в ежегодном Всероссийском голосовании за объекты благоустройства помогает менять наши города и поселки», - заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Мышев.