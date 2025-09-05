Открыта регистрация на региональный образовательный семинар «Лаборатория добра»

просмотров: 111

На семинаре можно будет обсудить актуальные вопросы молодёжной политики, поделиться опытом и лучшими муниципальными практиками, найти единомышленников и завести полезные контакты.Регистрация на семинар участников от 14 до 35 лет доступна на платформе ФГАИС «Молодёжь России» по ссылке: clck.ru/3Ntij5 до 19 сентября 2025 года.Дополнительно доступна регистрация для специалистов старше 35 лет по ссылке: clck.ru/3NtxUp до 19 сентября 2025 года.Также в рамках семинара пройдет грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты среди физических лиц от 14 до 35 лет, участники которого смогут подготовить проекты и получить грантовую поддержку на их реализацию до 500 тыс. рублей. Заявки на грантовый конкурс принимаются с 1 сентября до 5 октября 2025 года.