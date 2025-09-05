5 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:36 | 05 сентября
Все школы Пугачева перешли на обучение в одну смену
16:23 | 05 сентября
Эксперт отметил высокий уровень доверия к главе региона
16:23 | 05 сентября
Студенты СГУ завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира по программированию
11:30 | 05 сентября
В Аткарске благоустроили два сквера по федеральному проекту
11:00 | 05 сентября
10:27 | 05 сентября
Открыта регистрация на региональный образовательный семинар «Лаборатория добра»
09:05 | 05 сентября
За год в Центре охраны зрения детей пролечено 1,7 тыс маленьких пациентов, а оборудование центра не имеет аналогов в Саратове
13:23 | 04 сентября
Парк «Территория детства» будет новым символом Ленинского района
12:07 | 04 сентября
Участник СВО отметил гигантский вклад Саратовской области в укрепление обороны страны
10:36 | 04 сентября
В Лысогорской районной больнице завершен капитальный ремонт педиатрического отделения
Открыта регистрация на региональный образовательный семинар «Лаборатория добра»

Новости
С 24 по 26 сентября в городе Балаково состоится семинар для специалистов сферы молодёжной политики, сотрудников муниципальных учреждений и органов власти, реализующих молодёжную политику, волонтёров и активистов общественных организаций Саратовской области.

Открыта регистрация на региональный образовательный семинар «Лаборатория добра»

На семинаре можно будет обсудить актуальные вопросы молодёжной политики, поделиться опытом и лучшими муниципальными практиками, найти единомышленников и завести полезные контакты.

Регистрация на семинар участников от 14 до 35 лет доступна на платформе ФГАИС «Молодёжь России» по ссылке: clck.ru/3Ntij5 до 19 сентября 2025 года.

Дополнительно доступна регистрация для специалистов старше 35 лет по ссылке: clck.ru/3NtxUp до 19 сентября 2025 года.

Также в рамках семинара пройдет грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты среди физических лиц от 14 до 35 лет, участники которого смогут подготовить проекты и получить грантовую поддержку на их реализацию до 500 тыс. рублей. Заявки на грантовый конкурс принимаются с 1 сентября до 5 октября 2025 года.