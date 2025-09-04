4 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:23 | 04 сентября
Парк «Территория детства» будет новым символом Ленинского района
12:07 | 04 сентября
Участник СВО отметил гигантский вклад Саратовской области в укрепление обороны страны
10:36 | 04 сентября
В Лысогорской районной больнице завершен капитальный ремонт педиатрического отделения
20:00 | 03 сентября
В Саратове запускают новый трамвайный маршрут №9Д, объединяющий центр и Заводской район
19:31 | 03 сентября
В МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошла традиционная акция «Ангелы Беслана: боль и скорбь»
18:00 | 03 сентября
Михаил Исаев: После строительства школы здесь появится не просто учебное заведение, а отвечающий всем современным требованиям образовательный кластер
17:30 | 03 сентября
ПАРК «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» ОБЕЩАЕТ СТАТЬ САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ В САРАТОВЕ
16:37 | 03 сентября
Саратовская команда школьников завоевал золото на Всемирном чемпионате робототехники в Индии
16:30 | 03 сентября
В Татищевском районе началось строительство сетей для газификации деревни Шевыревка
15:54 | 03 сентября
Главный приз МРКФ присужден за возрождение первого русского полнометражного фильма
Парк «Территория детства» будет новым символом Ленинского района

Парк территория детства станет лучшим в Ленинском районе Саратова, – об этом вчера заявил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.


«Строительство новой школы в Ленинском районе Саратова является важным шагом навстречу пожеланиям родителей и местных жителей, столкнувшихся с проблемой двухсменного обучения. Решение властей соответствует ожиданиям населения и направлено на улучшение качества образования для будущих поколений. Возведение современного образовательного учреждения на 1100 мест с обширным спортивным комплексом обеспечит комфортные условия для учебы и занятий спортом не только школьников, но и жителей всего микрорайона.

Участок под строительство школы выбран обоснованно, с учетом потребностей жителей и отсутствия альтернативных вариантов, соответствующих современным стандартам. Законность выбора участка была проверена соответствующими органами надзора, что подтверждает ответственность принимаемых решений», – поддержал Александр Дубинин, член Общественной палаты Саратовской области.

По его словам, несмотря на попытки манипуляции общественным мнением со стороны отдельных коммерчески ориентированных групп, региональная власть сохраняет свою позицию и твердо привержена выполнению принятых обязательств перед жителями района. – Будущие изменения в парке «Территория детства» обещают сделать его лучшим парком в Ленинском районе, удобным и привлекательным местом отдыха для семей с детьми, – уверен общественник.