Участник СВО отметил гигантский вклад Саратовской области в укрепление обороны страны

просмотров: 89

- В условиях тех вызовов, которые стоят перед нашей страной, увеличение выплат землякам-патриотам, решившим заключить контракт с Минобороны России – важнейший и гигантский вклад региональных властей в дело обороноспособности страны.Адекватное материальное вознаграждение является не только признанием заслуг контрактников, которые противостоят огромной военной машине коллективного Запада на поле боя, но и стимулом для привлечения в ряды Вооруженных Сил наиболее подготовленных и мотивированных граждан.Трехкратное повышение региональной выплаты при заключении контракта позволит улучшить социальное положение будущих бойцов и их семей. Это не просто мера социальной поддержки, а стратегически важный шаг, направленный на обеспечение национальной безопасности, безусловно, ускоряющий долгожданную, но неизбежную победу.Напомним, в настоящее время саратовцы, заключающие контракт с Минобороны России, могут заработать до 3,7 млн рублей за первый месяц службы, а годовой заработок может достигать до 6,5 млн рублей.