4 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:23 | 04 сентября
Парк «Территория детства» будет новым символом Ленинского района
12:07 | 04 сентября
Участник СВО отметил гигантский вклад Саратовской области в укрепление обороны страны
10:36 | 04 сентября
В Лысогорской районной больнице завершен капитальный ремонт педиатрического отделения
20:00 | 03 сентября
В Саратове запускают новый трамвайный маршрут №9Д, объединяющий центр и Заводской район
19:31 | 03 сентября
В МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошла традиционная акция «Ангелы Беслана: боль и скорбь»
18:00 | 03 сентября
Михаил Исаев: После строительства школы здесь появится не просто учебное заведение, а отвечающий всем современным требованиям образовательный кластер
17:30 | 03 сентября
ПАРК «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» ОБЕЩАЕТ СТАТЬ САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ В САРАТОВЕ
16:37 | 03 сентября
Саратовская команда школьников завоевал золото на Всемирном чемпионате робототехники в Индии
16:30 | 03 сентября
В Татищевском районе началось строительство сетей для газификации деревни Шевыревка
15:54 | 03 сентября
Главный приз МРКФ присужден за возрождение первого русского полнометражного фильма
Участник СВО отметил гигантский вклад Саратовской области в укрепление обороны страны

Новости
Увеличение выплат жителям региона, заключившим контракт на прохождение воинской службы, является признанием важности военных профессий. Об этом заявил помощник атамана Окружного казачьего общества области по патриотической работе, участник СВО Дмитрий Костерной, отметивший повышение престижа военной службы.



- В условиях тех вызовов, которые стоят перед нашей страной, увеличение выплат землякам-патриотам, решившим заключить контракт с Минобороны России – важнейший и гигантский вклад региональных властей в дело обороноспособности страны.

Адекватное материальное вознаграждение является не только признанием заслуг контрактников, которые противостоят огромной военной машине коллективного Запада на поле боя, но и стимулом для привлечения в ряды Вооруженных Сил наиболее подготовленных и мотивированных граждан.

Трехкратное повышение региональной выплаты при заключении контракта позволит улучшить социальное положение будущих бойцов и их семей. Это не просто мера социальной поддержки, а стратегически важный шаг, направленный на обеспечение национальной безопасности, безусловно, ускоряющий долгожданную, но неизбежную победу.

Напомним, в настоящее время саратовцы, заключающие контракт с Минобороны России, могут заработать до 3,7 млн рублей за первый месяц службы, а годовой заработок может достигать до 6,5 млн рублей.