В Лысогорской районной больнице завершен капитальный ремонт педиатрического отделения

просмотров: 96

В ходе ремонта подрядчики демонтировали старые конструкции, провели работы по оштукатуриванию стен и потолков, стяжки пола, электромонтажные и другие отделочные работы.В отделении располагаются кабинет приема пациентов, семь палат, в том числе и палаты дневного стационара, физиотерапевтический кабинет , ординаторская, сестринская, кабинет старшей медсестры, игровая, столовая, процедурный кабинет. Порядка 3,5 тыс маленьких жителей района здесь могут получать медицинскую помощь.Практически готовы помещения акушерско-гинекологического отделения, подходят к завершению работы в хирургическом отделении. Все работы идут в соответствии с установленным графиком, под непосредственным контролем главного рача.«Мы рады происходящим переменам, такого масштабного ремонта у нас не было никогда. Перед нами стояла задача максимально сократить дискомфорт пациентов в ходе ремонта. Мы оптимизировали организацию оказания медицинской помощи, перераспределили потоки. Пациенты продолжают получать необходимую медицинскую помощь в полном объеме в других помещениях районной больницы», - рассказал главный врач больницы Людмила Ситенкова.Ремонт проходит в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимир Путиным. Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина ее реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»