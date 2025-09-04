4 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
13:23 | 04 сентября
Парк «Территория детства» будет новым символом Ленинского района
12:07 | 04 сентября
Участник СВО отметил гигантский вклад Саратовской области в укрепление обороны страны
10:36 | 04 сентября
В Лысогорской районной больнице завершен капитальный ремонт педиатрического отделения
20:00 | 03 сентября
В Саратове запускают новый трамвайный маршрут №9Д, объединяющий центр и Заводской район
19:31 | 03 сентября
В МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошла традиционная акция «Ангелы Беслана: боль и скорбь»
18:00 | 03 сентября
Михаил Исаев: После строительства школы здесь появится не просто учебное заведение, а отвечающий всем современным требованиям образовательный кластер
17:30 | 03 сентября
ПАРК «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» ОБЕЩАЕТ СТАТЬ САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ В САРАТОВЕ
16:37 | 03 сентября
Саратовская команда школьников завоевал золото на Всемирном чемпионате робототехники в Индии
16:30 | 03 сентября
В Татищевском районе началось строительство сетей для газификации деревни Шевыревка
15:54 | 03 сентября
Главный приз МРКФ присужден за возрождение первого русского полнометражного фильма
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В ходе ремонта подрядчики демонтировали старые конструкции, провели работы по оштукатуриванию стен и потолков, стяжки пола, электромонтажные и другие отделочные работы.
В отделении располагаются кабинет приема пациентов, семь палат, в том числе и палаты дневного стационара, физиотерапевтический кабинет , ординаторская, сестринская, кабинет старшей медсестры, игровая, столовая, процедурный кабинет. Порядка 3,5 тыс маленьких жителей района здесь могут получать медицинскую помощь.

Практически готовы помещения акушерско-гинекологического отделения, подходят к завершению работы в хирургическом отделении. Все работы идут в соответствии с установленным графиком, под непосредственным контролем главного рача.

«Мы рады происходящим переменам, такого масштабного ремонта у нас не было никогда. Перед нами стояла задача максимально сократить дискомфорт пациентов в ходе ремонта. Мы оптимизировали организацию оказания медицинской помощи, перераспределили потоки. Пациенты продолжают получать необходимую медицинскую помощь в полном объеме в других помещениях районной больницы», - рассказал главный врач больницы Людмила Ситенкова.

Ремонт проходит в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимир Путиным. Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина ее реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»