В Саратове запускают новый трамвайный маршрут №9Д, объединяющий центр и Заводской район

С 10 сентября в Саратове начнет работу новый трамвайный маршрут № 9Д «Детский парк - пос. Комсомольский». Этот шаг является частью масштабной модернизации системы городского электротранспорта, которая активно обсуждалась в последние годы и реализуется при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина.Новый маршрут призван напрямую связать центр города с одной из самых отдаленных частей Заводского района. Он фактически объединит маршруты №8 и №9, что позволит пассажирам добираться до места назначения без пересадки у Владимирского рынка, как это было ранее. На линии будут курсировать 14 современных трамваев модели «Богатырь».Запуск маршрута №9Д – это один из этапов реализации проекта по созданию сети скоростного трамвая в Саратове. Эта инициатива, неоднократно становившаяся предметом общественных дискуссий и обращений горожан к властям, нацелена на кардинальное обновление всей трамвайной инфраструктуры.