В МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошла традиционная акция «Ангелы Беслана: боль и скорбь»

В МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» 3 сентября 2025 года в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом прошла традиционная акция «Ангелы Беслана: боль и скорбь…». В ней приняли участие ученики школы 5 – 11 классов. Подготовили и провели мероприятие выпускники 11 "А" класса.На мероприятии присутствовал Андрей Викторович Фетисов - атаман Окружного казачьего общества, член Общественной палаты Саратовской области, член Общественного совета ГУ МВД России по Саратовской области, участник СВО.Участники акции вспомнили трагические события 1 – 3 сентября 2004г. в Беслане. Видеофрагменты, фотографии и песни никого не оставили равнодушными. В завершении мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память жертв трагедии и героически погибших при выполнении служебного долга сотрудников специальных подразделений, полиции и МЧС.Обращаясь к участникам акции, директор школы Е.А. Гуркина сказала:«1 сентября в России – праздник для взрослых и детей. В каждой школе на территории нашей страны проходят торжественные линейки, посвященные первому звонку и Дню Знаний. Но вот уже два десятилетия в эти первые дни каждого нового учебного года мы чтим память погибших от рук террористов в г. Беслан. Проходят годы, но те события не меркнут в людской памяти. Бесланская трагедия стала символом народного горя и напоминанием о том, что перед лицом терроризма общество должно быть единым и сплочённым. Важно помнить: безопасность, бдительность и ответственность — это наш общий долг».Андрей Викторович Фетисов напомнил юным казакам о том, что при освобождении заложников в Беслане погиб и наш земляк уроженец г. Балаково, сотрудник Управления «А» Центра специального назначения ФСБ РФ майор Маляров В.В. И сегодня, также как и в те трагические дни, сотрудники специальных подразделений и военнослужащие России ведут борьбу теперь уже с другим врагом – нацизм поднял голову и сегодня украинские фашисты убивают мирных жителей и детей, а на Донбасе появилась «Аллея ангелов». В день солидарности в борьбе с терроризмом мы отдаём дань памяти погибшим и выражаем искреннее сочувствие их семьям и близким. А еще стремимся укреплять традиции гуманизма и сохранять мир ради жизни нынешних и будущих детей.