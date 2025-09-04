4 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:00 | 03 сентября
В Саратове запускают новый трамвайный маршрут №9Д, объединяющий центр и Заводской район
19:31 | 03 сентября
В МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошла традиционная акция «Ангелы Беслана: боль и скорбь»
18:00 | 03 сентября
Михаил Исаев: После строительства школы здесь появится не просто учебное заведение, а отвечающий всем современным требованиям образовательный кластер
17:30 | 03 сентября
ПАРК «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» ОБЕЩАЕТ СТАТЬ САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ В САРАТОВЕ
16:37 | 03 сентября
Саратовская команда школьников завоевал золото на Всемирном чемпионате робототехники в Индии
16:30 | 03 сентября
В Татищевском районе началось строительство сетей для газификации деревни Шевыревка
15:54 | 03 сентября
Главный приз МРКФ присужден за возрождение первого русского полнометражного фильма
14:30 | 03 сентября
«Поезд здоровья» продолжит свой путь в сентябре
12:30 | 03 сентября
С начала года активисты собрали и доставили саратовским бойцам, а также в приграничные районы более 87 тонн гуманитарной помощи
11:30 | 03 сентября
Родители поддержали позицию губернатора по строительству новой школы в Ленинском районе
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошла традиционная акция «Ангелы Беслана: боль и скорбь»

Новости
В МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошла традиционная акция «Ангелы Беслана: боль и скорбь»

В МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» 3 сентября 2025 года в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом прошла традиционная акция «Ангелы Беслана: боль и скорбь…». В ней приняли участие ученики школы 5 – 11 классов. Подготовили и провели мероприятие выпускники 11 "А" класса.

В МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошла традиционная акция «Ангелы Беслана: боль и скорбь»

На мероприятии присутствовал Андрей Викторович Фетисов - атаман Окружного казачьего общества, член Общественной палаты Саратовской области, член Общественного совета ГУ МВД России по Саратовской области, участник СВО.

В МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошла традиционная акция «Ангелы Беслана: боль и скорбь»

Участники акции вспомнили трагические события 1 – 3 сентября 2004г. в Беслане. Видеофрагменты, фотографии и песни никого не оставили равнодушными. В завершении мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память жертв трагедии и героически погибших при выполнении служебного долга сотрудников специальных подразделений, полиции и МЧС.

В МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошла традиционная акция «Ангелы Беслана: боль и скорбь»

Обращаясь к участникам акции, директор школы Е.А. Гуркина сказала:
«1 сентября в России – праздник для взрослых и детей. В каждой школе на территории нашей страны проходят торжественные линейки, посвященные первому звонку и Дню Знаний. Но вот уже два десятилетия в эти первые дни каждого нового учебного года мы чтим память погибших от рук террористов в г. Беслан. Проходят годы, но те события не меркнут в людской памяти. Бесланская трагедия стала символом народного горя и напоминанием о том, что перед лицом терроризма общество должно быть единым и сплочённым. Важно помнить: безопасность, бдительность и ответственность — это наш общий долг».

В МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошла традиционная акция «Ангелы Беслана: боль и скорбь»

Андрей Викторович Фетисов напомнил юным казакам о том, что при освобождении заложников в Беслане погиб и наш земляк уроженец г. Балаково, сотрудник Управления «А» Центра специального назначения ФСБ РФ майор Маляров В.В. И сегодня, также как и в те трагические дни, сотрудники специальных подразделений и военнослужащие России ведут борьбу теперь уже с другим врагом – нацизм поднял голову и сегодня украинские фашисты убивают мирных жителей и детей, а на Донбасе появилась «Аллея ангелов». В день солидарности в борьбе с терроризмом мы отдаём дань памяти погибшим и выражаем искреннее сочувствие их семьям и близким. А еще стремимся укреплять традиции гуманизма и сохранять мир ради жизни нынешних и будущих детей.