Саратовская команда школьников завоевал золото на Всемирном чемпионате робототехники в Индии

В Индии завершился крупнейший в мире чемпионат по робототехнике «TechnoXian World Cup 9.0». Масштабные соревнования объединили свыше 22 тысяч юных инноваторов из более чем 60 стран, которые соревновались в 15 категориях.

Саратовскую область представляла команда «АТОМ» Регионального центра «Галактика64» под руководством опытных наставников - Наталии Крылосовой и Дмитрия Федукина. Участие команды «АТОМ» в международном соревновании стало возможным благодаря поддержке Правительства Саратовской области.

В соревнованиях ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства и поставили новый рекорд по доставке яблок в контейнер в своей категории. Команда также впервые покоряла новое соревновательное направление «Agribot», которое является аналогом нашей Лиги «Технологий».

По итогам соревнований команда «АТОМ» стала абсолютным чемпионом мира в агрономической категории, заняв первое место не только в направлении «Agribot», но и в общем зачете. Путь к победе включал интенсивную подготовку: ознакомление с полем, консультации с организаторами, тестовые матчи под наблюдением международных судей и серию матчей на выбывание. В финале команда «АТОМ» уверенно превзошла соперников из 18 стран.