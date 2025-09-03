Михаил Исаев: После строительства школы здесь появится не просто учебное заведение, а отвечающий всем современным требованиям образовательный кластер

просмотров: 26

По словам главы города, проблема второй смены в школах стоит в городе остро, но именно в Ленинском районе она ощущается особенно. На протяжении порядка 30 лет в старой, исторически сложившейся части Ленинского района не было построено ни одной новой общеобразовательной школы. Именно здесь, отмечает Михаил Исаев, самое большое число детей, до сих пор вынужденных учиться во второй половине дня. Это создает массу неудобств для семей, сбивает режим школьников и лишает их возможности заниматься дополнительным образованием — посещать кружки и секции.«Приступая к решению такого острого вопроса, важно помнить, что современная школа — это не просто здание, а целый комплекс со спортивным ядром и зонами отдыха, для строительства которого по стандартам требуется около 7 гектаров земли, - подчеркнул глава города.- Найти такой свободный участок в старой застройке Ленинского района практически невозможно — это прямое следствие сомнительных градостроительных решений 90-х годов, когда общественные территории раздавались в частные руки вместо того, чтобы использоваться для развития социальной инфраструктуры.После детальной проработки всех вариантов единственной подходящей территорией для размещения именно полноценной современной школы был признан участок, прилегающий к дворцу пионеров в парке «Территория детства».Проектом предусмотрены 60 кабинетов, два спортзала, бассейн, актовый и читальный залы. Корпуса будут соединены крытыми переходами, а в самой школе планируется создать тематический музей, посвященный героям специальной военной операции».Особое внимание уделено прилегающей территории. Будет создано большое многофункциональное спортивное ядро с площадками для разных возрастных групп и зоной амфитеатра, доступное для всех жителей микрорайона».Важно, что строительство школы ведется одновременно с развитием парка «Территория детства». Он сохранен! Работы по его благоустройству идут уже сейчас: завершается устройство системы автополива, а осенью этого года мы высадим в парке новые деревья.В 2026 году мероприятия по благоустройству продолжатся. Наша цель — сделать парк «Территория детства» лучшим в районе, комфортным и современным.Появление в Ленинском районе новой школы в сочетании с обновленным парком позволит создать уникальное современное общественное пространство. Это будет единый центр притяжения, где дети смогут учиться в комфортных условиях, а жители всех возрастов — гулять, отдыхать и заниматься спортом на свежем воздухе.