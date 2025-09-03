ПАРК «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» ОБЕЩАЕТ СТАТЬ САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ В САРАТОВЕ

просмотров: 46

По словам главы региона, в Ленинском районе Саратова 11 школ обучают детей в две смены - здесь эта проблема наиболее острая в сравнении с другими территориями. Для решения вопроса рядом с Дворцом пионеров продолжается подготовка к строительству новой школы на 1100 мест с бассейном. Родители, жители микрорайона ее с нетерпением ждут.«Решение относительно возведения современной школы на данном участке мною принято окончательно, - подчеркнул губернатор.- Соответствующий контракт полного цикла заключен. Сейчас идет проектирование образовательного комплекса, который также будет включать в себя большое спортивное ядро, доступное для всех жителей микрорайона. Эту работу ведут высококвалифицированные специалисты. О том, какой будет школа, подробно рассказывал ранее.Региональная и городская власти при определении места новой школы опирались на два главных фактора. Первый и самый важный - обращения десятков тысяч жителей с просьбой возвести в этом микрорайоне новую школу, которая позволит решить вопрос переполненности действующих учреждений и обучения во вторую смену, т.к. образовательные организации подобного уровня на данной территории отсутствуют. Второй фактор - отсутствие подходящих под современные стандарты земельных участков. Подчеркну, законность строительства школы на выбранном участке около Дворца пионеров подтвердили надзорные органы.Однако до сих пор продолжают поступать спекулятивные предложения от коммерческих групп из-за границы по выкупу их неликвидных активов с целью собственного обогащения. Отвечу публично всем заинтересованным бизнес-группам: участок уже определен, шантаж здесь не пройдет.С самого начала вокруг решения о строительстве школы было много провокаций и манипуляций общественным мнением со стороны вышеперечисленных групп влияния. Моя позиция остается неизменной - решение о строительстве школы принято, она будет вписана в рамках развития парка «Территория детства». Его историческая часть сохранена, будет развиваться и наполняться современными объектами благоустройства. Сейчас там завершаются работы по обустройству системы автополива, в 2026 году там предусмотрена замена детских площадок на новые, устройство освещения, тропиночной сети, высадка зеленых насаждений и обустройство цветников.ПАРК «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» СТАНЕТ ЛУЧШИМ ВО ВСЕМ ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ, БУДЕТ СОВРЕМЕННЫМ, КОМФОРТНЫМ И ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ».