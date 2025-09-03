В Татищевском районе началось строительство сетей для газификации деревни Шевыревка

просмотров: 73

«Газпром газораспределение Саратовская область» приступило к строительству межпоселкового газопровода и внутриквартальных сетей общей протяженностью 2,8 км в деревне Шевыревка Татищевского района. Также газовики установят пункт редуцирования газа.Новые сети создадут техническую возможность для подключения к природному газу всех домовладений населенного пункта.«После завершения работ жители Шевыревки смогут подавать заявки на подключение в рамках президентской программы догазификации. На сегодняшний день от жителей Саратовской области принято более 9,3 тысяч заявок, свыше 7,7 тысяч исполнено – газ подведен до границ участков заявителей», – отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» Вячеслав Башунов.Минпромэнерго Саратовская область, ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область»