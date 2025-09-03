3 сентября 2025 СРЕДА
18:00 | 03 сентября
Михаил Исаев: После строительства школы здесь появится не просто учебное заведение, а отвечающий всем современным требованиям образовательный кластер
17:30 | 03 сентября
ПАРК «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» ОБЕЩАЕТ СТАТЬ САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ В САРАТОВЕ
16:37 | 03 сентября
Саратовская команда школьников завоевал золото на Всемирном чемпионате робототехники в Индии
16:30 | 03 сентября
В Татищевском районе началось строительство сетей для газификации деревни Шевыревка
15:54 | 03 сентября
Главный приз МРКФ присужден за возрождение первого русского полнометражного фильма
14:30 | 03 сентября
«Поезд здоровья» продолжит свой путь в сентябре
12:30 | 03 сентября
С начала года активисты собрали и доставили саратовским бойцам, а также в приграничные районы более 87 тонн гуманитарной помощи
11:30 | 03 сентября
Родители поддержали позицию губернатора по строительству новой школы в Ленинском районе
10:57 | 03 сентября
Регионы ПФО готовятся к предстоящим выборам
19:00 | 02 сентября
В старейшем поликлиническом отделении в Балаково завершен первый этап капремонта
«Поезд здоровья» продолжит свой путь в сентябре

«Поезд здоровья» продолжает свое путешествие по районам области. 3 сентября специалисты проверят здоровье жителей Красноармейского района в селе Первомайское, в Вольский район они приедут 4 сентября и будут работать в селе Барановка, 9 сентября – в селе Ивантеевка, а 10 – в Екатериновке, в поселок Алексеевский Романовского района специалисты приедут 12 сентября.
Все желающие смогут посетить диагностический комплекс и пройти флюорографию, маммографию, ЭКГ, измерить рост и вес, артериальное давление, уровень глюкозы в крови. Прием проведут узкие специалисты. В случае необходимости пациенты будут отправлены на дообследование в областные лечебные учреждения.

«Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше выявляются начальные проявления болезни, тем успешнее проходит лечение. Не оставляйте «на потом» комплексное обследование своего организма. Не упускайте возможность пройти диспансеризацию в рамках акции «Поезд здоровья». Следите за анонсами выездов на официальных страницах своих районных больниц!» - призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.