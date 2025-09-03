«Поезд здоровья» продолжит свой путь в сентябре
«Поезд здоровья» продолжает свое путешествие по районам области. 3 сентября специалисты проверят здоровье жителей Красноармейского района в селе Первомайское, в Вольский район они приедут 4 сентября и будут работать в селе Барановка, 9 сентября – в селе Ивантеевка, а 10 – в Екатериновке, в поселок Алексеевский Романовского района специалисты приедут 12 сентября.
Все желающие смогут посетить диагностический комплекс и пройти флюорографию, маммографию, ЭКГ, измерить рост и вес, артериальное давление, уровень глюкозы в крови. Прием проведут узкие специалисты. В случае необходимости пациенты будут отправлены на дообследование в областные лечебные учреждения.
«Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше выявляются начальные проявления болезни, тем успешнее проходит лечение. Не оставляйте «на потом» комплексное обследование своего организма. Не упускайте возможность пройти диспансеризацию в рамках акции «Поезд здоровья». Следите за анонсами выездов на официальных страницах своих районных больниц!» - призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.
