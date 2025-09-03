просмотров: 112

Поддержка участников СВО, которую оказывают члены Общероссийского народного фронта, стала главной темой рабочей встречи Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина с руководителем регионального исполкома ОНФ Сергеем Шаровым.С начала года активисты собрали и доставили саратовским бойцам, а также в приграничные районы более 87 тонн гуманитарной помощи. В зону проведения спецоперации волонтеры выезжают регулярно. С начала года было совершено 50 рейсов. Передают различную продукцию, оборудование и предметы первой необходимости для подразделений и мирных граждан. В формировании гуманитарных грузов активно участвуют жители всей Саратовской области.Губернатор поблагодарил всех, кто принимает участие в направленной на поддержку бойцов работе. Роман Бусаргин также положительно оценил взаимодействие ОНФ с региональным филиалом фонда «Защитники Отчества» по части работы с близкими военнослужащих.«Адресная поддержка наших военнослужащих и членов их семей - важное направление, которым мы все сегодня занимаемся. Это большая работа, которая ведется на всех уровнях, прежде всего в интересах наших защитников. ОНФ активно участвует в решении различных вопросов: помогает с оформлением документов бойцам, которые проходят лечение в госпиталях, оказывает содействие семьям участников СВО по бытовым вопросам. Всё это играет большое значение для бойцов и их родных», - отметил Роман Бусаргин.