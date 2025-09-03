Родители поддержали позицию губернатора по строительству новой школы в Ленинском районе

просмотров: 105

По словам главы региона, ответственность за это решение взяли на себя региональная и городская власти, ориентируясь на обращения тысяч жителей с просьбой построить необходимую в микрорайоне школу.- Губернатор проявил чуткость к нуждам жителей, поддержав их обращение и приняв волевое решение о возведении новой школы в сквере «Территория детства». Этот шаг демонстрирует приверженность региональной власти к обеспечению качественного образования и созданию комфортных условий для подрастающего поколения.Строительство школы станет важным этапом в развитии инфраструктуры всего Ленинского района. Новое образовательное учреждение позволит решить проблему переполненности существующих школ и обучения в две смены, обеспечив детям доступ к современным учебным программам и благоприятной образовательной среде, - прокомментировала мама второклассника Инна Сидорова.- Решение властей региона подчеркивает значимость общественного мнения и готовность сильных мира сего прислушиваться к запросам граждан. Инициатива жителей, поддержанная главой региона, является ярким примером эффективного взаимодействия между обществом и властью, направленного на улучшение качества жизни и создание достойных перспектив для будущего поколения.Новая школа в сквере «Территория детства» станет не только образовательным центром, но и местом, где будут расти и развиваться будущие лидеры и профессионалы, которые обязательно внесут свой вклад в процветание региона, - выразила уверенность жительница микрорайона Молодежный Ирина Котова.