Родители поддержали позицию губернатора по строительству новой школы в Ленинском районе
Отсутствие свободных, необремененных и технически подходящих земельных участков вызвало определенные сложности при выборе места строительства новой школы в Ленинском районе, но решение найдено и принято. Об этом губернатор Роман Бусаргин написал в своем телеграм-канале по итогам планерки, проведенной на строительной площадке образовательного учреждения.
По словам главы региона, ответственность за это решение взяли на себя региональная и городская власти, ориентируясь на обращения тысяч жителей с просьбой построить необходимую в микрорайоне школу.
- Губернатор проявил чуткость к нуждам жителей, поддержав их обращение и приняв волевое решение о возведении новой школы в сквере «Территория детства». Этот шаг демонстрирует приверженность региональной власти к обеспечению качественного образования и созданию комфортных условий для подрастающего поколения.
Строительство школы станет важным этапом в развитии инфраструктуры всего Ленинского района. Новое образовательное учреждение позволит решить проблему переполненности существующих школ и обучения в две смены, обеспечив детям доступ к современным учебным программам и благоприятной образовательной среде, - прокомментировала мама второклассника Инна Сидорова.
- Решение властей региона подчеркивает значимость общественного мнения и готовность сильных мира сего прислушиваться к запросам граждан. Инициатива жителей, поддержанная главой региона, является ярким примером эффективного взаимодействия между обществом и властью, направленного на улучшение качества жизни и создание достойных перспектив для будущего поколения.
Новая школа в сквере «Территория детства» станет не только образовательным центром, но и местом, где будут расти и развиваться будущие лидеры и профессионалы, которые обязательно внесут свой вклад в процветание региона, - выразила уверенность жительница микрорайона Молодежный Ирина Котова.
