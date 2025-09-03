3 сентября 2025 СРЕДА
Новости
18:00 | 03 сентября
Михаил Исаев: После строительства школы здесь появится не просто учебное заведение, а отвечающий всем современным требованиям образовательный кластер
17:30 | 03 сентября
ПАРК «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» ОБЕЩАЕТ СТАТЬ САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ В САРАТОВЕ
16:37 | 03 сентября
Саратовская команда школьников завоевал золото на Всемирном чемпионате робототехники в Индии
16:30 | 03 сентября
В Татищевском районе началось строительство сетей для газификации деревни Шевыревка
15:54 | 03 сентября
Главный приз МРКФ присужден за возрождение первого русского полнометражного фильма
14:30 | 03 сентября
«Поезд здоровья» продолжит свой путь в сентябре
12:30 | 03 сентября
С начала года активисты собрали и доставили саратовским бойцам, а также в приграничные районы более 87 тонн гуманитарной помощи
11:30 | 03 сентября
Родители поддержали позицию губернатора по строительству новой школы в Ленинском районе
10:57 | 03 сентября
Регионы ПФО готовятся к предстоящим выборам
19:00 | 02 сентября
В старейшем поликлиническом отделении в Балаково завершен первый этап капремонта
Родители поддержали позицию губернатора по строительству новой школы в Ленинском районе

Отсутствие свободных, необремененных и технически подходящих земельных участков вызвало определенные сложности при выборе места строительства новой школы в Ленинском районе, но решение найдено и принято. Об этом губернатор Роман Бусаргин написал в своем телеграм-канале по итогам планерки, проведенной на строительной площадке образовательного учреждения.


По словам главы региона, ответственность за это решение взяли на себя региональная и городская власти, ориентируясь на обращения тысяч жителей с просьбой построить необходимую в микрорайоне школу.

- Губернатор проявил чуткость к нуждам жителей, поддержав их обращение и приняв волевое решение о возведении новой школы в сквере «Территория детства». Этот шаг демонстрирует приверженность региональной власти к обеспечению качественного образования и созданию комфортных условий для подрастающего поколения.

Строительство школы станет важным этапом в развитии инфраструктуры всего Ленинского района. Новое образовательное учреждение позволит решить проблему переполненности существующих школ и обучения в две смены, обеспечив детям доступ к современным учебным программам и благоприятной образовательной среде, - прокомментировала мама второклассника Инна Сидорова.

- Решение властей региона подчеркивает значимость общественного мнения и готовность сильных мира сего прислушиваться к запросам граждан. Инициатива жителей, поддержанная главой региона, является ярким примером эффективного взаимодействия между обществом и властью, направленного на улучшение качества жизни и создание достойных перспектив для будущего поколения.

Новая школа в сквере «Территория детства» станет не только образовательным центром, но и местом, где будут расти и развиваться будущие лидеры и профессионалы, которые обязательно внесут свой вклад в процветание региона, - выразила уверенность жительница микрорайона Молодежный Ирина Котова.