Регионы ПФО готовятся к предстоящим выборам

3 сентября 2025 СРЕДА
2 сентября 2025 года полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров провел совещание с руководителями окружных и территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, заместителями высших должностных лиц и главными федеральными инспекторами в регионах округа. Основное внимание было уделено вопросам обеспечения общественно-политической стабильности, поддержания правопорядка и антитеррористической защищенности в ходе выборов.

С 12 по 14 сентября в округе состоятся 2 тыс. избирательных кампаний, по результатам которых будет замещено порядка 16 тыс. мандатов и выборных должностей – это более трети от общего количества в регионах ПФО.

«Через полторы недели в субъектах Федерации округа стартует голосование на выборах различного уровня. Это самая масштабная кампания в пятилетнем электоральном цикле», – сказал полпред. По словам Игоря Комарова, основной приоритет – легитимность и прозрачность выборов. Он отметил важность обеспечения высокого уровня общественного доверия к результатам голосования, привлечения для этого экспертов, лидеров мнений и конструктивных наблюдателей.

На совещании обсудили меры по обеспечению комфортных и безопасных условий для всех участников процесса; подчеркнули важность координации заинтересованных ведомств и органов власти с целью эффективного реагирования на возникающие ситуации.
Также Игорь Комаров акцентировал внимание на необходимости развития сети бесплатных точек доступа к Интернету и распространения информации об их расположении.

По итогам обсуждения полномочный представитель отметил, что запросы и потребности граждан должны быть приоритетом в работе всех уровней власти и выразил уверенность, что выборы в регионах ПФО пройдут на высоком организационном уровне.

Напомним, в Приволжском федеральном округе состоятся выборы руководителей четырех субъектов РФ: Республики Татарстан, Чувашской Республики, Пермского края и Оренбургской области. Также будут избираться составы представительных органов семи административных центров: Казани, Ижевска, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары и Ульяновска. Кроме того, в Татарстане, Оренбургской и Самарской областях пройдут массовые муниципальные выборы.

На территории Саратовской области состоятся дополнительные выборы депутатов Саратовской областной Думы по трем одномандатным избирательным округам и дополнительные выборы в органы местного самоуправления в 7 муниципальных районах области. Всего планируется заместить 15 мандатов, в том числе 3 мандата депутатов Саратовской областной Думы, 12 мандатов депутатов представительных органов местного самоуправления.