19:00 | 02 сентября
В старейшем поликлиническом отделении в Балаково завершен первый этап капремонта
17:51 | 02 сентября
Саратовскую область на фестивале «ФормАРТ» представляет «Дорога домой»
17:20 | 02 сентября
Вожатые, курьеры, лаборанты: свыше 9,5 тысячи подростков нашли временную подработку во время летних каникул
16:10 | 02 сентября
АСИ запускает бесплатную образовательную программу для предпринимателей
15:30 | 02 сентября
Владимир Абрамов — бронзовый призер Спартакиады молодежи России по греко-римской борьбе
15:19 | 02 сентября
Атаман поздравил юных казаков с началом учебного года
14:30 | 02 сентября
Саратовский музей истории специальной военной операции пополнится новым экспонатом
14:20 | 02 сентября
В Красноармейске благоустроят центральную площадь, в Хвалынске – Сад Михайловых
12:10 | 02 сентября
В Саратове открылась новая Школа креативных индустрий
11:06 | 02 сентября
Студент из Вольска стал победителем всероссийского космического проекта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В рамках VI сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ» проходит народное голосование за лучшее граффити.

Фестиваль уличного искусства ПФО «ФормАРТ» проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Саратовскую область в финале представляет Илья Крылов с работой «Дорога домой». Граффити размещено в г. Балаково (ул. Факел Социализма, д. 22).

Чтобы проголосовать, необходимо позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 до 15 сентября включительно. Необходимо указать в тоновом режиме индивидуальный номер участника от 1 до 14. Проголосовать можно только один раз. Ознакомиться с муралами можно на официальном сайте фестиваля: https://formartpfo.ru/2025/finalists. Номер для голосования за саратовскую работу – 13.