Саратовскую область на фестивале «ФормАРТ» представляет «Дорога домой»

В рамках VI сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ» проходит народное голосование за лучшее граффити.Фестиваль уличного искусства ПФО «ФормАРТ» проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.Саратовскую область в финале представляет Илья Крылов с работой «Дорога домой». Граффити размещено в г. Балаково (ул. Факел Социализма, д. 22).Чтобы проголосовать, необходимо позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 до 15 сентября включительно. Необходимо указать в тоновом режиме индивидуальный номер участника от 1 до 14. Проголосовать можно только один раз. Ознакомиться с муралами можно на официальном сайте фестиваля: https://formartpfo.ru/2025/finalists. Номер для голосования за саратовскую работу – 13.