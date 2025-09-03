Атаман поздравил юных казаков с началом учебного года

просмотров: 157

В МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» состоялась традиционная линейка, посвященная Дню Знаний.На ней присутствовали депутат Саратовской городской Думы Синицын И.А., атаман Окружного казачьего общества и член Общественной палаты Саратовской области Фетисов А.В., член Союза десантников, полковник полиции в отставке Чепурной А.В., участник СВО, боец добровольческого отряда БАРС – 15 («Ермак») Пожидаев Р.А.По окончании линейки юные казаки стали участниками традиционных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Российского казачества: беседы и молебна в честь чудотворной Донской иконы Божией Матери на успешное начало учебного года для всех желающих.В ходе бесед ребята вспомнили, что колыбель казачества – Дон, что казаками почитается множество образов, но икона Донской Божией Матери самая древняя.Около трехсот воспитанников 1 – 11 казачьих классов МОУ «СОШ № 43», педагоги, родители пожелали принять участие в молебне в Борисоглебском храме г. Саратова.Обращаясь к юным казакам, Фетисов А.В. сказал: «Сердечно поздравляю вас с Праздником! Сегодня мы пришли в храм принести Господу свои молитвы, почтить чудотворный образ Его Пречистой Матери – Донской и испросить благословение Божие на наступающий учебный год. Через святой образ Донской иконы Богородица указывает нам путь служения, стойкости и любви к Отечеству! Слава Богу, что мы казаки!"Настоятель храма священноинок Лука пожелал присутствующим крепкого здоровья, телесной крепости и душевных сил, заступничества и покровительства Божьей Матушки! Батюшка напомнил юным казакам, что нет оправдания нашей лености, нерадению и безразличию. Призвал сохранить в себе благоговение и веру в помощь Пресвятой Богородицы.