В Красноармейске благоустроят центральную площадь, в Хвалынске – Сад Михайловых

Шесть малых городов Саратовской области победили в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Бусаргин. Среди победителей – Красноармейск с проектом «Свет сквозь время», в рамках которого будет благоустроена площадь Победы.

- Для нас это большая победа. Благодаря федеральной поддержке центральная площадь города превратится в настоящий центр притяжения, где будет комфортно всем: семьям с детьми, молодежи и старшему поколению. Проект «Свет сквозь время» позволит гармонично соединить историческое наследие Красноармейска с современными архитектурными решениями. Уверен, что после завершения благоустройства площадь станет визитной карточкой нашего города, - подчеркнул временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Соколов.

Еще в одном городе-победителе, Хвалынске, будет благоустроена территория рядом с краеведческим музеем. Это станет возможным благодаря проекту «Сад Михайловых».

- Отрадно видеть, когда территории обретают новую жизнь. Хочется пожелать, чтобы проект «Сад Михайловых» был качественно реализован в соответствии с задуманным, принес горожанам радость и комфорт, стал излюбленным местом для туристов и дополнительным источником дохода для городской казны, - отметила директор центральной районной библиотеки имени Наровчатова Наталья Рашитова.