Вожатые, курьеры, лаборанты: свыше 9,5 тысячи подростков нашли временную подработку во время летних каникул

С начала лета кадровые центры «Работа России» помогли трудоустроиться свыше 9,5 тысячи подростков. Ребята занимались благоустройством территорий, трудились подсобными рабочими, вожатыми, курьерами, лаборантами, комплектовщиками, младшими воспитателями, работниками торгового зала, администраторами и даже артистами.

«Отмечу, что трудоустройство несовершеннолетних через кадровые центры возможно не только во время каникул, но и в свободное от учебы время с выполнением требований трудового законодательства. Также наши специалисты гарантируют официальное трудоустройство – с подростком заключается срочный трудовой договор, а рабочие места соответствуют специальной оценке условий труда», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова.

Помимо заработной платы от работодателя, которая начисляется пропорционально отработанному времени, подростки, работающие по направлению кадровых центров, дополнительно к зарплате могут получить финансовую поддержку из средств областного бюджета – 3,5 тысячи рублей за полный отработанный месяц, а дети участников СВО – 5 тысяч рублей.