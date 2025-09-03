3 сентября 2025 СРЕДА
Новости
19:00 | 02 сентября
В старейшем поликлиническом отделении в Балаково завершен первый этап капремонта
17:51 | 02 сентября
Саратовскую область на фестивале «ФормАРТ» представляет «Дорога домой»
17:20 | 02 сентября
Вожатые, курьеры, лаборанты: свыше 9,5 тысячи подростков нашли временную подработку во время летних каникул
16:10 | 02 сентября
АСИ запускает бесплатную образовательную программу для предпринимателей
15:30 | 02 сентября
Владимир Абрамов — бронзовый призер Спартакиады молодежи России по греко-римской борьбе
15:19 | 02 сентября
Атаман поздравил юных казаков с началом учебного года
14:30 | 02 сентября
Саратовский музей истории специальной военной операции пополнится новым экспонатом
14:20 | 02 сентября
В Красноармейске благоустроят центральную площадь, в Хвалынске – Сад Михайловых
12:10 | 02 сентября
В Саратове открылась новая Школа креативных индустрий
11:06 | 02 сентября
Студент из Вольска стал победителем всероссийского космического проекта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

АСИ запускает бесплатную образовательную программу для предпринимателей

Новости
АСИ запускает бесплатную образовательную программу для предпринимателей


Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке РВБ (Wildberries&Russ), Авито, Санкт-Петербургской валютной биржи и Росмолодёжь.Предпринимай запускает уникальную образовательную программу для начинающих и действующих предпринимателей.

Программа включает 24 практических вебинара с экспертами ведущих российских компаний, готовые алгоритмы для запуска и масштабирования бизнеса, а также доступ к записям всех материалов после окончания курса. Курс рассчитан на 2 месяца.

Старшеклассникам и студентам программа поможет разобраться в развитии своего дела, актуальных бизнес-нишах 2025 года и поиске наставников. Начинающим предпринимателям расскажут, как избежать ошибок роста на маркетплейсах, разработать стратегию развития бренда и увеличить продажи.

Опытным бизнесменам объяснят, как развивать B2B-направление, привлекать инвестиции, выходить на IPO и размещать облигации на Санкт-Петербургской валютной бирже.

С 8 сентября по 31 октября участников ждут онлайн-вебинары с разбором реальных кейсов, ответами на вопросы и возможностью составить индивидуальный образовательный трек. Первый вебинар будет посвящен эффективной инфраструктуре для бизнеса.

Количество мест ограничено. Подробности по ссылке https://asi.ru/business-intensive/.