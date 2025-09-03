АСИ запускает бесплатную образовательную программу для предпринимателей

просмотров: 140

Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке РВБ (Wildberries&Russ), Авито, Санкт-Петербургской валютной биржи и Росмолодёжь.Предпринимай запускает уникальную образовательную программу для начинающих и действующих предпринимателей.Программа включает 24 практических вебинара с экспертами ведущих российских компаний, готовые алгоритмы для запуска и масштабирования бизнеса, а также доступ к записям всех материалов после окончания курса. Курс рассчитан на 2 месяца.Старшеклассникам и студентам программа поможет разобраться в развитии своего дела, актуальных бизнес-нишах 2025 года и поиске наставников. Начинающим предпринимателям расскажут, как избежать ошибок роста на маркетплейсах, разработать стратегию развития бренда и увеличить продажи.Опытным бизнесменам объяснят, как развивать B2B-направление, привлекать инвестиции, выходить на IPO и размещать облигации на Санкт-Петербургской валютной бирже.С 8 сентября по 31 октября участников ждут онлайн-вебинары с разбором реальных кейсов, ответами на вопросы и возможностью составить индивидуальный образовательный трек. Первый вебинар будет посвящен эффективной инфраструктуре для бизнеса.Количество мест ограничено. Подробности по ссылке https://asi.ru/business-intensive/.