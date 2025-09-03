3 сентября 2025 СРЕДА
19:00 | 02 сентября
В старейшем поликлиническом отделении в Балаково завершен первый этап капремонта
17:51 | 02 сентября
Саратовскую область на фестивале «ФормАРТ» представляет «Дорога домой»
17:20 | 02 сентября
Вожатые, курьеры, лаборанты: свыше 9,5 тысячи подростков нашли временную подработку во время летних каникул
16:10 | 02 сентября
АСИ запускает бесплатную образовательную программу для предпринимателей
15:30 | 02 сентября
Владимир Абрамов — бронзовый призер Спартакиады молодежи России по греко-римской борьбе
15:19 | 02 сентября
Атаман поздравил юных казаков с началом учебного года
14:30 | 02 сентября
Саратовский музей истории специальной военной операции пополнится новым экспонатом
14:20 | 02 сентября
В Красноармейске благоустроят центральную площадь, в Хвалынске – Сад Михайловых
12:10 | 02 сентября
В Саратове открылась новая Школа креативных индустрий
11:06 | 02 сентября
Студент из Вольска стал победителем всероссийского космического проекта
Новости
Его передали родители бойца из Лысогорского района. Глава региона пообщался с ними во время визита в муниципалитет.

Как рассказали Марианна Валентиновна и Виктор Николаевич, бойцы своими руками сделали из разорвавшихся боеприпасов экспонат. Сын прислал его и попросил передать в музей СВО. Сейчас мужчина в зоне проведения специальной военной операции. Он – опытный военнослужащий. Имеет множество государственных наград, в том числе две медали «За Отвагу», медали Жукова и Суворова. Кроме того, боец в этом году заочно поступил в магистратуру по направлению государственного и муниципального управления.

«Родители с гордостью говорят о достижениях своего сына, хранят его личные вещи и фотографии. Они поддерживают его и ждут домой с победой. Напомнил родителям защитника, что при необходимости они всегда могут обратиться к нам за помощью. А экспонат передам в наш музей в ближайшее время.
Вопросы поддержки семей военнослужащих обсудили и в рамках общения с близкими участников СВО. Провел с ними отдельную встречу в рамках посещения муниципалитета. Не у всех есть возможность приехать в Саратов, поэтому стараюсь регулярно  проводить такие выездные приемы в каждом районе. Важно получать обратную связь от семей наших защитников. Именно по такому принципу мы стараемся вырабатывать действенные решения по их поддержке,»- подчеркнул губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.