Саратовский музей истории специальной военной операции пополнится новым экспонатом

Его передали родители бойца из Лысогорского района. Глава региона пообщался с ними во время визита в муниципалитет.Как рассказали Марианна Валентиновна и Виктор Николаевич, бойцы своими руками сделали из разорвавшихся боеприпасов экспонат. Сын прислал его и попросил передать в музей СВО. Сейчас мужчина в зоне проведения специальной военной операции. Он – опытный военнослужащий. Имеет множество государственных наград, в том числе две медали «За Отвагу», медали Жукова и Суворова. Кроме того, боец в этом году заочно поступил в магистратуру по направлению государственного и муниципального управления.«Родители с гордостью говорят о достижениях своего сына, хранят его личные вещи и фотографии. Они поддерживают его и ждут домой с победой. Напомнил родителям защитника, что при необходимости они всегда могут обратиться к нам за помощью. А экспонат передам в наш музей в ближайшее время.Вопросы поддержки семей военнослужащих обсудили и в рамках общения с близкими участников СВО. Провел с ними отдельную встречу в рамках посещения муниципалитета. Не у всех есть возможность приехать в Саратов, поэтому стараюсь регулярно проводить такие выездные приемы в каждом районе. Важно получать обратную связь от семей наших защитников. Именно по такому принципу мы стараемся вырабатывать действенные решения по их поддержке,»- подчеркнул губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.