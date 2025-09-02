2 сентября 2025 ВТОРНИК
В Марксе открылась супер современная библиотека

29 августа в Марксе состоялось долгожданное событие — открытие обновлённой Центральной районной библиотеки после масштабного капитального ремонта. Благодаря нацпроекту «Семья», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, культурное пространство старейшей библиотеки изменилось, модернизировалось, стало современным и комфортным.

- В рамках нацпроекта «Семья» в здании завершен капремонт и переоснащение в соответствии с модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки.

Залы оснащены компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием - 3D-принтером, интерактивной панелью, системой виртуальной реальности. Выделены зоны для работы в малых группах и для самообразования, созданы места с подключением к сети Интернет, фондам электронных библиотек и другим базам данных, бесплатному Wi-fi. Модульная мебель позволяет трансформировать пространство под любой формат мероприятий, мини-кинозал или дискуссионную площадку, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Читатели и посетители отметили, что библиотека полностью обновилась — и снаружи, и внутри. Теперь это светлое и комфортное пространство с продуманным дизайном. Работники библиотеки подчеркнули, что на технологичной площадке с удобной инфраструктурой и гибким пространством, которое легко адаптируется под разные форматы событий, где удобно работать. В обновленной библиотеке созданы все условия для комфортного чтения, обучения и общения: современное освещение, технологичное пространство, зоны для коворкинга и пресс-конференций.

Одна из главных особенностей — читальный зал с модульными секциями. Теперь пространство можно быстро превратить в открытую площадку для лекций или уютные уголки для камерных встреч. Это идеальное место не только для чтения, но и для мастер-классов, кинопоказов, игротек и даже театральных постановок!

В рамках мероприятия была представлена усовершенствованная информационная выставка-экспозиция «История специальной военной операции», увековечивающая память о героях и хранящая историческую правду. В фонд библиотеки передана Книга Памяти Саратовской области, плакаты с фотографиями героев и экспонаты.

- Обновленная библиотека, безусловно, станет центром притяжения для жителей Марксовского района, местом проведения мастер-классов, краеведческих лекций, экскурсий и тематических встреч, - подчеркнула директор Саратовской областной универсальной научной библиотеки Людмила Канушина.