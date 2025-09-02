В Саратове открылась новая Школа креативных индустрий

просмотров: 44

В новом микрорайоне Иволгино на базе обновленной детской школы искусств №7 открылась Школа креативных индустрий (ШКИ).- Благодаря нацпроекту Президента Владимира Путина «Молодежь и дети» и федеральному проекту «Мы вместе» в Саратове открыта Школа креативных индустрий, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Все вместе мы сделали большой шаг в развитии творческого образования региона. У юных жителей областного центра есть уникальная возможность получить знания и навыки в самых актуальных и востребованных сферах креативной экономики.Школа предлагает обучение по шести направлениям. Будущие дизайнеры смогут погрузиться в мир эстетики и функциональности, постигая секреты создания визуальных образов. Ребята, увлеченные анимацией и 3D-графикой, получат доступ к передовым технологиям, позволяющим воплотить свои фантазии в яркие, динамичные произведения. Любители интерактивных технологий смогут исследовать мир виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), создавая immersive experiences. Заинтересовавшиеся фото- и видеопроизводством найдут здесь все необходимое для освоения искусства создания кино и фотосъемки, от сценария до монтажа. Для поклонников музыки подготовлены программы по электронной музыке и звукорежиссуре, позволяющие создавать уникальные звуковые ландшафты и музыкальные произведения.Наталия Щелканова подчеркнула, что ШКИ – это не просто школа, а уникальный симбиоз искусства, дизайна, технологий и предпринимательских навыков. Такой подход позволит детям не только освоить творческие профессии, но и развить креативное мышление, необходимые навыки для успешной самореализации в современном мире.Школа располагает прекрасно оборудованными творческими студиями, оснащенными новейшим оборудованием для звукорежиссуры, работы с электронными музыкальными инструментами, фото- и видеосъемки. Это позволяет юным талантам создавать действительно качественные проекты, воплощать в жизнь самые смелые и интересные идеи.В первый учебный год ученики получат базовое представление обо всех шести направлениях, что позволит им определиться с дальнейшей специализацией. Второй год обучения предполагает углубленное изучение выбранного направления и практическую работу в специализированной студии под руководством опытных наставников.Открытие ШКИ – это не только подарок для детей и их родителей, но и важный шаг в развитии региональной экономики. Школа способствует формированию устойчивой экономики, основанной на креативном потенциале молодежи, и снижает отток талантливых специалистов из Саратовской области. Выпускники ШКИ, получившие качественное образование и практический опыт, будут востребованы на рынке труда как в Саратове, так и за его пределами. Школа обладает огромным потенциалом, современным оборудованием, комфортной обстановкой и высококвалифицированным преподавательским составом, что позволяет ей претендовать на лидерство в области творческого образования в регионе. Планируется, что к 2025 году подобные школы креативных индустрий появятся в 25 регионах России, что свидетельствует о стремлении государства инвестировать в развитие творческого потенциала молодежи по всей стране.Министерство культуры области