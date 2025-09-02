2 сентября 2025 ВТОРНИК
12:10 | 02 сентября
В Саратове открылась новая Школа креативных индустрий
11:06 | 02 сентября
Студент из Вольска стал победителем всероссийского космического проекта
10:03 | 02 сентября
В Аркадакском районе служба медиации помогает трудным подросткам
09:00 | 02 сентября
Сегодня начали действовать новые правила выдачи охотничьих билетов
08:07 | 02 сентября
В Марксе открылась супер современная библиотека
17:00 | 01 сентября
Повышение единовременной выплаты контрактникам – часть системы поддержки бойцов и членов их семей в нашем регионе
16:07 | 01 сентября
Саратовцев приглашают на III Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий
12:10 | 01 сентября
3 сентября в Саратове пройдут антитеррористические и патриотические мероприятия
11:02 | 01 сентября
1 сентября - День российского казачества
10:00 | 01 сентября
Мир Матроскина можно увидеть в Центре народного творчества
Студент из Вольска стал победителем всероссийского космического проекта

Студент из Вольска стал победителем всероссийского космического проекта


Студент Вольского педагогического колледжа имени Ф.И. Панфёрова Кирилл Терехов стал победителем Всероссийского проекта «Космической экспедиции Первых 2025». Финальный этап мероприятия состоялся в Москве с участием 50 команд из 33 регионов Российской Федерации.

В рамках программы финала для участников были организованы встречи с космонавтом-испытателем Андреем Борисенко, а также представителями государственной корпорации «Роскосмос». В ходе мероприятий участники ознакомились с особенностями космической деятельности и исследовали метеориты с использованием микроскопической техники.

«Я полон эмоций от мероприятия! В рамках его программы состоялась встреча с действующим космонавтом. Мы получили уникальную возможность лично пообщаться с ним и получить автограф. Кроме того, у меня была возможность исследовать образцы метеоритов под микроскопом и узнать много нового о развитии космической отрасли», - поделился Кирилл.

По итогам конкурса победителям была предоставлена возможность посетить космодром Байконур в октябре 2025 года. В программу визита включены наблюдение за подготовкой и запуском ракеты-носителя, а также экскурсия по туристическим объектам космодрома.