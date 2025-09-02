Студент из Вольска стал победителем всероссийского космического проекта

просмотров: 68

Студент Вольского педагогического колледжа имени Ф.И. Панфёрова Кирилл Терехов стал победителем Всероссийского проекта «Космической экспедиции Первых 2025». Финальный этап мероприятия состоялся в Москве с участием 50 команд из 33 регионов Российской Федерации.В рамках программы финала для участников были организованы встречи с космонавтом-испытателем Андреем Борисенко, а также представителями государственной корпорации «Роскосмос». В ходе мероприятий участники ознакомились с особенностями космической деятельности и исследовали метеориты с использованием микроскопической техники.«Я полон эмоций от мероприятия! В рамках его программы состоялась встреча с действующим космонавтом. Мы получили уникальную возможность лично пообщаться с ним и получить автограф. Кроме того, у меня была возможность исследовать образцы метеоритов под микроскопом и узнать много нового о развитии космической отрасли», - поделился Кирилл.По итогам конкурса победителям была предоставлена возможность посетить космодром Байконур в октябре 2025 года. В программу визита включены наблюдение за подготовкой и запуском ракеты-носителя, а также экскурсия по туристическим объектам космодрома.