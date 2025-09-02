Сегодня начали действовать новые правила выдачи охотничьих билетов

просмотров: 83

С 1 сентября сдать экзамен и получить охотничий билет можно с 16 лет. Молодой охотник, получив охотничий билет сможет поучаствовать в коллективной охоте, охотиться с помощью капканов, использовать для охоты собак.Это не единственные изменения, внесённые в процесс выдачи охотничьего билета.Теперь для получения этого документа необходимо сдать экзамен. Это касается как новичков, так и тех, кто лишился документа по законным основаниям (был лишён права охоты за допущенные нарушения). Если раньше достаточно было просто подписать ознакомление с охотминимумом, то сейчас необходимо ответить на вопросы экзамена.«Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области активно поддерживает новые правила выдачи охотничьих билетов, которые вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Эти изменения — важный шаг к повышению грамотности и ответственности каждого охотника.А для молодых охотников - прекрасная возможность приобщиться к охотничьему сообществу», - отметил министр области — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов.Чтобы сдать экзамен, кандидату необходимо изучить правила охоты, подать заявление (лично, через МФЦ ,или «Госуслуги»). Экзамен включает 100–200 вопросов, минимальный проходной балл - 75%.Результаты сообщаются в течение 5 рабочих дней.Вся информация будет размещена в социальных сетях и на сайте Комитета охотничьего хозяйства Саратовской области. Там же будут публиковаться даты экзаменов, место проведения испытаний и примеры вопросов.