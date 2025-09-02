2 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
12:10 | 02 сентября
В Саратове открылась новая Школа креативных индустрий
11:06 | 02 сентября
Студент из Вольска стал победителем всероссийского космического проекта
10:03 | 02 сентября
В Аркадакском районе служба медиации помогает трудным подросткам
09:00 | 02 сентября
Сегодня начали действовать новые правила выдачи охотничьих билетов
08:07 | 02 сентября
В Марксе открылась супер современная библиотека
17:00 | 01 сентября
Повышение единовременной выплаты контрактникам – часть системы поддержки бойцов и членов их семей в нашем регионе
16:07 | 01 сентября
Саратовцев приглашают на III Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий
12:10 | 01 сентября
3 сентября в Саратове пройдут антитеррористические и патриотические мероприятия
11:02 | 01 сентября
1 сентября - День российского казачества
10:00 | 01 сентября
Мир Матроскина можно увидеть в Центре народного творчества
Сегодня начали действовать новые правила выдачи охотничьих билетов

Сегодня начали действовать новые правила выдачи охотничьих билетов


С 1 сентября сдать экзамен и получить охотничий билет можно с 16 лет.  Молодой охотник, получив охотничий билет  сможет поучаствовать в коллективной охоте, охотиться с помощью капканов, использовать для охоты собак. 

Это не единственные изменения, внесённые в  процесс выдачи охотничьего билета.

Теперь для получения  этого документа необходимо сдать экзамен. Это касается как новичков, так и тех, кто лишился документа по законным основаниям (был лишён права охоты за допущенные нарушения). Если раньше достаточно было просто подписать ознакомление с охотминимумом, то сейчас необходимо   ответить на вопросы экзамена.

«Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области активно поддерживает новые правила выдачи охотничьих билетов, которые вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Эти изменения — важный шаг к повышению грамотности и ответственности каждого охотника.

А для молодых охотников -  прекрасная возможность приобщиться к охотничьему сообществу», - отметил министр области — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов.

Чтобы сдать экзамен, кандидату необходимо  изучить правила охоты, подать заявление (лично, через МФЦ ,или «Госуслуги»). Экзамен включает 100–200 вопросов, минимальный проходной балл - 75%.
Результаты сообщаются в течение 5 рабочих дней.

Вся информация будет размещена в социальных сетях и на сайте Комитета охотничьего хозяйства Саратовской области. Там же будут   публиковаться даты экзаменов, место проведения испытаний  и примеры вопросов.