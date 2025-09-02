2 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
12:10 | 02 сентября
В Саратове открылась новая Школа креативных индустрий
11:06 | 02 сентября
Студент из Вольска стал победителем всероссийского космического проекта
10:03 | 02 сентября
В Аркадакском районе служба медиации помогает трудным подросткам
09:00 | 02 сентября
Сегодня начали действовать новые правила выдачи охотничьих билетов
08:07 | 02 сентября
В Марксе открылась супер современная библиотека
17:00 | 01 сентября
Повышение единовременной выплаты контрактникам – часть системы поддержки бойцов и членов их семей в нашем регионе
16:07 | 01 сентября
Саратовцев приглашают на III Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий
12:10 | 01 сентября
3 сентября в Саратове пройдут антитеррористические и патриотические мероприятия
11:02 | 01 сентября
1 сентября - День российского казачества
10:00 | 01 сентября
Мир Матроскина можно увидеть в Центре народного творчества
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Повышение единовременной выплаты контрактникам – часть системы поддержки бойцов и членов их семей в нашем регионе

Новости
Повышение единовременной выплаты контрактникам – часть системы поддержки бойцов и членов их семей в нашем регионе

«В нашей области в три раза увеличена единовременная региональная выплата для новобранцев, подписавших контракт с Министерством обороны. С учетом всех выплат уже в первый месяц службы наши ребята могут получить до 3,7 млн рублей и до 6,5 млн, - за первый год - подчеркнул  участник СВО Олег Мысов.
Подобное повышение, конечно, необходимо. И это лишь часть беспрецедентной системы поддержки бойцов и членов их семей, построенной в нашем регионе.

Ребята в зоне спецоперации рискуют своей жизнью. Поэтому им важно знать, что, когда они находятся на передовой, их семьи получают необходимые внимание и поддержку.  От этого спокойнее на душе. Ребята уверены в будущем своих детей и близких, и это делает их сильнее».

Напомним, губернатор Роман Бусаргин каждый месяц проводит личные приемы защитников и их близких, и в том числе на основе этих встреч инициирует проекты и формы поддержки, направленные на помощь нашим бойцам и их семьям.