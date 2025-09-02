Повышение единовременной выплаты контрактникам – часть системы поддержки бойцов и членов их семей в нашем регионе

просмотров: 202

«В нашей области в три раза увеличена единовременная региональная выплата для новобранцев, подписавших контракт с Министерством обороны. С учетом всех выплат уже в первый месяц службы наши ребята могут получить до 3,7 млн рублей и до 6,5 млн, - за первый год - подчеркнул участник СВО Олег Мысов.Подобное повышение, конечно, необходимо. И это лишь часть беспрецедентной системы поддержки бойцов и членов их семей, построенной в нашем регионе.Ребята в зоне спецоперации рискуют своей жизнью. Поэтому им важно знать, что, когда они находятся на передовой, их семьи получают необходимые внимание и поддержку. От этого спокойнее на душе. Ребята уверены в будущем своих детей и близких, и это делает их сильнее».Напомним, губернатор Роман Бусаргин каждый месяц проводит личные приемы защитников и их близких, и в том числе на основе этих встреч инициирует проекты и формы поддержки, направленные на помощь нашим бойцам и их семьям.