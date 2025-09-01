Саратовцев приглашают на III Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий

просмотров: 49

31 октября 2025 года в Москве, в здании Цифрового делового пространства состоится III Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий.В конгрессе примут участие более 3000 человек из 89 субъектов Российской Федерации: представители всех ветвей власти, строительной отрасли, банковского сектора, эксперты и специалисты в сфере комплексного развития территорий.В рамках конгресса пройдет специализированная выставка, на которой будут представлены цифровые инструменты, направленные на эффективность формирования территорий, сопровождения, эксплуатацию и реализацию проектов комплексного развития территорий.Ознакомиться с дополнительной информацией и зарегистрироваться можно на сайте https://congress-krt.ru/.