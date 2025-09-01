1 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:07 | 01 сентября
Саратовцев приглашают на III Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий
12:10 | 01 сентября
3 сентября в Саратове пройдут антитеррористические и патриотические мероприятия
11:02 | 01 сентября
1 сентября - День российского казачества
10:00 | 01 сентября
Мир Матроскина можно увидеть в Центре народного творчества
09:00 | 01 сентября
Калининские пенсионеры предпочитают активный отдых
12:24 | 30 августа
В микрорайоне Молодежный появятся детские дворовые команды
12:00 | 30 августа
На стадионе «Сигнал» в Энгельсе приступили к укладке натурального газона на футбольном поле
11:50 | 30 августа
Активное долголетие: фитнес, профилактика и диспансеризация – слагающие здоровья пенсионеров Ровенского района
11:31 | 30 августа
В Саратове прошел главный турнир для тысяч юных спортсменов, которые играют в дворовый футбол
16:30 | 29 августа
Саратовский общественник считает повышение выплат за службу по контракту оправданным решением
Саратовцев приглашают на III Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий

31 октября 2025 года в Москве, в здании Цифрового делового пространства состоится III Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий.

В конгрессе примут участие более 3000 человек из 89 субъектов Российской Федерации: представители всех ветвей власти, строительной отрасли, банковского сектора, эксперты и специалисты в сфере комплексного развития территорий.

В рамках конгресса пройдет специализированная выставка, на которой будут представлены цифровые инструменты, направленные на эффективность формирования территорий, сопровождения, эксплуатацию и реализацию проектов комплексного развития территорий.

Ознакомиться с дополнительной информацией и зарегистрироваться можно на сайте https://congress-krt.ru/.