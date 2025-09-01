1 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:07 | 01 сентября
Саратовцев приглашают на III Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий
12:10 | 01 сентября
3 сентября в Саратове пройдут антитеррористические и патриотические мероприятия
11:02 | 01 сентября
1 сентября - День российского казачества
10:00 | 01 сентября
Мир Матроскина можно увидеть в Центре народного творчества
09:00 | 01 сентября
Калининские пенсионеры предпочитают активный отдых
12:24 | 30 августа
В микрорайоне Молодежный появятся детские дворовые команды
12:00 | 30 августа
На стадионе «Сигнал» в Энгельсе приступили к укладке натурального газона на футбольном поле
11:50 | 30 августа
Активное долголетие: фитнес, профилактика и диспансеризация – слагающие здоровья пенсионеров Ровенского района
11:31 | 30 августа
В Саратове прошел главный турнир для тысяч юных спортсменов, которые играют в дворовый футбол
16:30 | 29 августа
Саратовский общественник считает повышение выплат за службу по контракту оправданным решением
3 сентября в Саратове пройдут антитеррористические и патриотические мероприятия

3 сентября 2025 года в 11.00 в Саратовской государственной юридической академии (Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.104, стр. 3) состоится форум «Антитеррор», приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.



В мероприятии примут участие представители Правительства области, правоохранительных органов, начальник Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии, Российской Федерации генерал-майор Белоглазов А.М., студенты саратовских вузов и ссузов.

3 сентября в 15.00 в кинотеатре «Победа» (Саратов, пл. им. Кирова С.М., д.1) пройдет патриотическое мероприятие, посвященное Дню окончания Второй мировой войны.

В мероприятии примут участие студенты вузов и ссузов Саратова, курсанты военных учебных заведений, ветераны, молодежь.