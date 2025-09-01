3 сентября в Саратове пройдут антитеррористические и патриотические мероприятия
3 сентября 2025 года в 11.00 в Саратовской государственной юридической академии (Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.104, стр. 3) состоится форум «Антитеррор», приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В мероприятии примут участие представители Правительства области, правоохранительных органов, начальник Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии, Российской Федерации генерал-майор Белоглазов А.М., студенты саратовских вузов и ссузов.
3 сентября в 15.00 в кинотеатре «Победа» (Саратов, пл. им. Кирова С.М., д.1) пройдет патриотическое мероприятие, посвященное Дню окончания Второй мировой войны.
В мероприятии примут участие студенты вузов и ссузов Саратова, курсанты военных учебных заведений, ветераны, молодежь.
