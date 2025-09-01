1 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый день осени – это не только традиционное начало нового учебного года. 1 сентября казаки России отмечают праздник Донской иконы Божией Матери и День российского казачества.

В 2010 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил, что 1 сентября, в день Донской иконы Божией Матери, отныне ежегодно будет отмечаться еще и праздник российского казачества. Это произошло после литургии и молебна перед чудотворной иконой в Донском монастыре. В ответ прозвучало дружное казачье "любо!".

1 сентября - День российского казачества


«Все российские казачьи войска берут старшинство с Войска Донского. Оттуда они пошли на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и Терек.
Конечно, казаками почитается множество образов, но икона Донской Божией Матери самая древняя, и поэтому День российского казачества связан с днем почитания святого образа», – отметил протоиерей Георгий Сморкалов.


1 сентября - День российского казачества

Атаман Волжского Войскового казачьего общества Казачий полковник Константин Александрович Давитьян поздравил всех казаков с праздником:

«Сегодня наши братья казаки продолжают свою благородную миссию, отстаивая интересы России в зоне специальной военной операции. Они с доблестью и честью выполняют боевые задачи на фронте. Мы гордимся мужеством и стойкостью наших бойцов, которые, не жалея сил, выполняют свой долг перед Отечеством. Поздравляю с нашим замечательным праздником! Слава Богу, что мы казаки!».