Мир Матроскина можно увидеть в Центре народного творчества

просмотров: 109

С 1 по 30 сентября в холле на первом этаже Центра народного творчества имени Руслановой пройдет выставка рисунков «Мир Матроскина», посвященная 90-летию знаменитого российского актёра Олега Табакова.Экспозиция под названием «Мир Матроскина» станет частью проекта «Матроскин дом». Авторами работ, представленных на выставке, являются юные художники из изостудии «Палитра» и кружка рисования «Акварель» под руководством Анастасии Нужновой. Они покажут своё видение волшебного мира Матроскина, полного доброты, юмора и трогательных моментов.Работы участников также станут ярким отражением огромной личности юбиляра и его вклада в культуру.Вход свободный.