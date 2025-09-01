Калининские пенсионеры предпочитают активный отдых

просмотров: 113

В последний летний месяц представители старшего поколения Калининского района устроили сплав на байдарках по реке Медведица.Накануне сплава на байдарках команда Калининского района приняла участие в Х Спартакиаде пенсионеров Саратовской области, приуроченной к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Спортсмены в возрасте до 70 лет показали достойные результаты: Владимир Кокодеев занял второе место в соревнованиях по легкой атлетике, Ирина Романцова – третье место в настольном теннисе среди женщин, Сергей Чернышов – третье место в настольном теннисе среди мужчин.Под руководством «серебряных» волонтеров прошел День физкультурника. На спортивный фестиваль вместе с пенсионерами из Лысых Гор собрались представители старшего поколения Калининска.Деятельность старших поддерживается в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.