В микрорайоне Молодежный появятся детские дворовые команды

Олег Зеленов, представитель регионального отделения движения «Здоровое Отечество», подчеркнул, что инициированная губернатором области Романом Бусаргиным программа «Дворовый тренер» является уникальной практикой, и создание новых спортивных объектов позволит увеличить охват участников.Общественник подчеркнул, что есть большой запрос на развитие площадок для занятий с дворовыми спортивными командами в Ленинском районе Саратова. В особенности сложно дела обстоят в микрорайоне Молодежный. Там не хватает современного спортивного ядра, при этом есть масса идей по развитию спорта для детей. В движении «Здоровое Отечество» есть несколько тренеров, готовых обеспечить тренировочный процесс. Он отметил, что в микрорайоне началось строительство новой школы, где предусматривается большой уличный спортивный комплекс. И нужно уже сейчас планировать его использование, в том числе для тренировок в рамках развития дворового спорта. По мнению Олега Зеленова, это место станет точкой притяжения для детей. При этом можно рассмотреть вопрос проведения занятий для представителей старшего поколения.По словам Николая Кузнецова, на территории крупного Ленинского района доступны лишь 14 площадок, что, безусловно, не отвечает потребностям жителей.«Вовлечение в качестве тренеров программы активистов спортивных общественных организаций в целом может стать хорошей практикой, обеспечивающей компетентными мотивированными кадрами для работы на спортплощадках. Кроме того, это отличная возможность для ребят сделать первый шаг в профессию тренера и связать свою жизнь со спортом», - поддержал инициативу министр спорта Олег Дубовенко.Этим летом программа охватила порядка 20000 детей. Спортивные площадки были открыты на территории всей области, работу на них вели более 280 тренеров. В ходе обсуждения было отмечено, что программа из года в год становится популярнее и требует увеличения числа площадок для занятия спортом.Участники совещания договорились проработать порядок взаимодействия уже в зимний период реализации программы «Дворовый тренер».