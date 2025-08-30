30 августа 2025 СУББОТА
На стадионе «Сигнал» в Энгельсе приступили к укладке натурального газона на футбольном поле

Новости / Спорт
Об этом сегодня сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин
На стадионе «Сигнал» в Энгельсе приступили к укладке натурального газона на футбольном поле.


«Это завершающая стадия второго этапа реконструкции, благодаря которой в городе появится современная спортивная площадка.
Приводить в порядок стадион начали в прошлом году. В рамках первого этапа сделали ремонт в административном корпусе, тренажерном зале, раздевалках, душевых и в других помещениях, установили дополнительное освещение. В этом году на модернизацию инфраструктуры из регионального бюджета направлено 35,9 млн рублей. Восстановили трибуны, уложили резиновое покрытие беговых дорожек и обустроили зону для будущего катка.
Планируется, что здесь будут тренироваться и взрослые, и дети. Стадион можно будет использовать и для проведения соревнований различного уровня. Сейчас муниципальная власть совместно с представителями общественности определяют, какие секции нужно создать на базе этого стадиона»,- подчеркнул глава региона.

