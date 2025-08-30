Активное долголетие: фитнес, профилактика и диспансеризация – слагающие здоровья пенсионеров Ровенского района

просмотров: 49

В комплексном центре соцобслуживания Ровенского района организуют доставку в лечебные учреждения лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности, для прохождения плановых осмотров. Так, жители поселка Владимирский и села Луговское прошли диспансеризацию и получили консультации врачей районной больницы.Вместе с тем с получателями социальных услуг «серебряного» возраста на дому проводится разъяснительная работа о мерах соблюдения мероприятий по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, а также сезонной вакцинации.Еще одним важным направлением работы специалистов учреждения остается поддержка физической активности подопечных.Под руководством профессионального инструктора ровенские старшие стали участниками акции «Поезд здоровья» и открыли для себя новое направление в занятиях физической культурой - фитнес-программу «Зумба», которая сочетает в себе элементы латиноамериканских и других видов танцев с аэробными упражнениями.Еще одна группа получателей социальных услуг регулярно занимается оздоровительной гимнастикой в зале для занятий адаптивной физкультурой.Напомним, работа социальных технологий в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».