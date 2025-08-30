30 августа 2025 СУББОТА
Новости
12:24 | 30 августа
В микрорайоне Молодежный появятся детские дворовые команды
12:00 | 30 августа
На стадионе «Сигнал» в Энгельсе приступили к укладке натурального газона на футбольном поле
11:50 | 30 августа
Активное долголетие: фитнес, профилактика и диспансеризация – слагающие здоровья пенсионеров Ровенского района
11:31 | 30 августа
В Саратове прошел главный турнир для тысяч юных спортсменов, которые играют в дворовый футбол
16:30 | 29 августа
Саратовский общественник считает повышение выплат за службу по контракту оправданным решением
16:25 | 29 августа
В этом году в Саратовской области планируется собрать свыше 5 млн тонн урожая
14:04 | 29 августа
Начал работу Региональный форум педагогических работников сферы культуры
13:11 | 29 августа
В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют 614 саратовских семей
12:00 | 29 августа
Памятник Боголюбову станет украшением центра Саратова
11:10 | 29 августа
Владельцам 28 квартир пострадавшего дома на Блинова выдали сертификаты на покупку нового жилья
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Активное долголетие: фитнес, профилактика и диспансеризация – слагающие здоровья пенсионеров Ровенского района

Новости / Общество
Активное долголетие: фитнес, профилактика и диспансеризация – слагающие здоровья пенсионеров Ровенского района

В комплексном центре соцобслуживания Ровенского района организуют доставку в лечебные учреждения лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности, для прохождения плановых осмотров. Так, жители поселка Владимирский и села Луговское прошли диспансеризацию и получили консультации врачей районной больницы.

Вместе с тем с получателями социальных услуг «серебряного» возраста на дому проводится разъяснительная работа о мерах соблюдения мероприятий по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, а также сезонной вакцинации.

Активное долголетие: фитнес, профилактика и диспансеризация – слагающие здоровья пенсионеров Ровенского района

Еще одним важным направлением работы специалистов учреждения остается поддержка физической активности подопечных.

Под руководством профессионального инструктора ровенские старшие стали участниками акции «Поезд здоровья» и открыли для себя новое направление в занятиях физической культурой - фитнес-программу «Зумба», которая сочетает в себе элементы латиноамериканских и других видов танцев с аэробными упражнениями.

Еще одна группа получателей социальных услуг регулярно занимается оздоровительной гимнастикой в зале для занятий адаптивной физкультурой.

Напомним, работа социальных технологий в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».