29 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
16:30 | 29 августа
Саратовский общественник считает повышение выплат за службу по контракту оправданным решением
16:25 | 29 августа
В этом году в Саратовской области планируется собрать свыше 5 млн тонн урожая
14:04 | 29 августа
Начал работу Региональный форум педагогических работников сферы культуры
13:11 | 29 августа
В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют 614 саратовских семей
12:00 | 29 августа
Памятник Боголюбову станет украшением центра Саратова
11:10 | 29 августа
Владельцам 28 квартир пострадавшего дома на Блинова выдали сертификаты на покупку нового жилья
10:58 | 29 августа
Новая школа в Молодежном даст детям новые возможности развития
10:45 | 29 августа
Вячеслав Калинин отметил открытость доклада губернатора Президенту Владимиру Путину
10:00 | 29 августа
Новейший ультразвуковой аппарат экспертного класса - в распоряжении врачей больницы скорой медицинской помощи
09:18 | 29 августа
Жителей Саратовской области приглашают пройти просветительский курс «Флагманов образования» о роли гражданина в устройстве страны
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовский общественник считает повышение выплат за службу по контракту оправданным решением

Новости
Саратовский общественник считает повышение выплат за службу по контракту оправданным решением


В Саратовской области более, чем в три раза увеличили выплаты гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны. После повышения региональной и муниципальной выплат за первый месяц службы контрактники смогут получить до 3,7 млн рублей, а за первый год - до 6,5 млн рублей.

«Это значительное повышение, и оно полностью оправдано, - считает Сергей Фролков, председатель первичного Октябрьского отделения Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство", участник СВО, ветеран боевых действий.

– Защита Родины – не просто почетная обязанность, не просто работа, для многих – это образ жизни, сопряженный с глубоким чувством патриотизма. Рост единовременных выплат - это мера поддержки участников специальной военной операции. Не только признание сложности выбранного пути, но и дополнительная гарантия благополучия для семьи контрактника.

Ведь уверенность в том, что его близкие защищены и не останутся один на один с проблемами, повышает моральный дух бойца. И он может выполнять свой долг, не беспокоясь о тех, кто остался дома», - отметил саратовский общественник.

Напомним, губернатор Роман Бусаргин ежемесячно проводит личные приемы воинов и их близких, и в том числе на основе этих встреч инициирует проекты и формы поддержки, направленные на помощь нашим защитникам и их семьям.