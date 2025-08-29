Саратовский общественник считает повышение выплат за службу по контракту оправданным решением

просмотров: 133

В Саратовской области более, чем в три раза увеличили выплаты гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны. После повышения региональной и муниципальной выплат за первый месяц службы контрактники смогут получить до 3,7 млн рублей, а за первый год - до 6,5 млн рублей.«Это значительное повышение, и оно полностью оправдано, - считает Сергей Фролков, председатель первичного Октябрьского отделения Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство", участник СВО, ветеран боевых действий.– Защита Родины – не просто почетная обязанность, не просто работа, для многих – это образ жизни, сопряженный с глубоким чувством патриотизма. Рост единовременных выплат - это мера поддержки участников специальной военной операции. Не только признание сложности выбранного пути, но и дополнительная гарантия благополучия для семьи контрактника.Ведь уверенность в том, что его близкие защищены и не останутся один на один с проблемами, повышает моральный дух бойца. И он может выполнять свой долг, не беспокоясь о тех, кто остался дома», - отметил саратовский общественник.Напомним, губернатор Роман Бусаргин ежемесячно проводит личные приемы воинов и их близких, и в том числе на основе этих встреч инициирует проекты и формы поддержки, направленные на помощь нашим защитникам и их семьям.