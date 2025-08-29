В этом году в Саратовской области планируется собрать свыше 5 млн тонн урожая

просмотров: 121

«Регион традиционно находится в лидерах по ПФО по валовому сбору зерна и зернобобовых. Накануне докладывал Президенту России Владимиру Владимировичу Путину о ходе уборочной кампании этого года.Сейчас во всех районах области активно ведётся уборочная кампания. В работах задействовано более 1100 единиц техники. Несмотря на непростые погодные условия в период посевной, наши аграрии уже собрали 4 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых культур. Год назад в этот же период показатели составляли 3,2 млн тонн. Для сохранности урожая полностью подготовлены все имеющиеся в регионе элеваторные комплексы и склады. Продолжается уборка сахарной свеклы и других овощей.В ближайшее время сельхозпредприятия приступят к сбору подсолнечника. Этой культурой в Саратовской области засеяно 1,6 млн га - самый высокий показатель по стране. Состояние посевов позволяет прогнозировать, что будет собрано не менее 2 млн тонн. Параллельно в 32 районах саратовские фермеры уже начали сев озимых. Обработали свыше 220 тысяч га земли.Перед министерством сельского хозяйства стоит задача в постоянном режиме взаимодействовать с аграриями, чтобы максимально оперативно реагировать на все возникающие у них вопросы, в том числе связанные с планированием по следующему году»,- сообщил глава региона.