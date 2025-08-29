29 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
16:30 | 29 августа
Саратовский общественник считает повышение выплат за службу по контракту оправданным решением
16:25 | 29 августа
В этом году в Саратовской области планируется собрать свыше 5 млн тонн урожая
14:04 | 29 августа
Начал работу Региональный форум педагогических работников сферы культуры
13:11 | 29 августа
В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют 614 саратовских семей
12:00 | 29 августа
Памятник Боголюбову станет украшением центра Саратова
11:10 | 29 августа
Владельцам 28 квартир пострадавшего дома на Блинова выдали сертификаты на покупку нового жилья
10:58 | 29 августа
Новая школа в Молодежном даст детям новые возможности развития
10:45 | 29 августа
Вячеслав Калинин отметил открытость доклада губернатора Президенту Владимиру Путину
10:00 | 29 августа
Новейший ультразвуковой аппарат экспертного класса - в распоряжении врачей больницы скорой медицинской помощи
09:18 | 29 августа
Жителей Саратовской области приглашают пройти просветительский курс «Флагманов образования» о роли гражданина в устройстве страны
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В этом году в Саратовской области планируется собрать свыше 5 млн тонн урожая

Новости
Об этом сегодня сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
В этом году в Саратовской области планируется собрать свыше 5 млн тонн урожая

«Регион традиционно находится в лидерах по ПФО по валовому сбору зерна и зернобобовых. Накануне докладывал Президенту России Владимиру Владимировичу Путину о ходе уборочной кампании этого года.

Сейчас во всех районах области активно ведётся уборочная кампания. В работах задействовано более 1100 единиц техники. Несмотря на непростые погодные условия в период посевной, наши аграрии уже собрали 4 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых культур. Год назад в этот же период показатели составляли 3,2 млн тонн. Для сохранности урожая полностью подготовлены все имеющиеся в регионе элеваторные комплексы и склады. Продолжается уборка сахарной свеклы и других овощей.

В ближайшее время сельхозпредприятия приступят к сбору подсолнечника. Этой культурой в Саратовской области засеяно 1,6 млн га - самый высокий показатель по стране. Состояние посевов позволяет прогнозировать, что будет собрано не менее 2 млн тонн. Параллельно в 32 районах саратовские фермеры уже начали сев озимых. Обработали свыше 220 тысяч га земли.

Перед министерством сельского хозяйства стоит задача в постоянном режиме взаимодействовать с аграриями, чтобы максимально оперативно реагировать на все возникающие у них вопросы, в том числе связанные с планированием по следующему году»,- сообщил глава региона.