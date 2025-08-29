29 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новая школа в Молодежном даст детям новые возможности развития

Губернатор Роман Бусаргин провел планерку на строительной площадке новой школы на 1100 мест в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова.



Глава региона отметил важность и масштабность проекта строительства образовательного учреждения, которое позволит решить проблему обучения во вторую смену для тысячи семей.

Идея строительства школы в сквере «Территория детства», рядом с Домом детского творчества, находит отклик у местных жителей, подчеркивающих важность того, что у детей появится больше возможности заниматься по программам дополнительного образования.

- Я лично участвовала в голосовании за возведение новой школы. И губернатор Роман Бусаргин услышал и поддержал нас – жителей микрорайона. Правительство заняло позицию саратовцев – школе быть. Радует и то, что работы ведутся комплексно. Уже сейчас мы видим, как в сквере закладывают систему автополива, а это значит, что мы будем любоваться яркими клумбами всё лето. Учиться в новой школе мечтают многие, и как же здорово, что у моих детей именно так и получится! Через пару лет станет первоклашкой мой сын Владик, еще через год в школу пойдет дочка. Просто замечательно, что свои школьные годы они проведут в современном светлом просторном здании. Плюсов у новой школы много: будет развитая спортивная база – спортзалы, бассейн, спортивная площадка. Появятся оборудованные по последним стандартам кабинеты, даже для трудового воспитания предусмотрены отдельные мастерские! А самое главное учебный процесс будет в одну смену, значит, никаких поздних возвращений домой, и время на кружки после школы у моих детей будет. Одним словом, наша семья с нетерпением ждет, когда начнется строительство школы. Считаю, нам повезло, что дочка и сын будут учиться в комфортных условиях, - призналась жительница Ленинского района Олеся Минаева.

- Меня как маму школьника радует, что власти прислушиваются к людям и все силы направляют на развитие социальной инфраструктуры. На месте возведения новой школы побывал губернатор. Он занял твердую позицию – отстаивать интересы жителей микрорайона. С нетерпением жду того радостного момента, когда новая школа в нашем микрорайоне примет ребятишек. Когда не будет этой изматывающей гонки между школой и домом, этого вечного цейтнота, когда нужно успеть и выучить уроки, и хоть немного отдохнуть. Хочу, чтобы мой ребенок спокойно возвращался из школы днем, у него было время на полноценный обед, на подготовку к занятиям, и, самое главное, на любимые кружки и секции! Мой сынишка разносторонний – любит и мяч погонять с друзьями, и осваивает навыки игры на гитаре. Не сомневаюсь, с открытием новой школы у него будет гораздо больше времени на любимые занятия, - выразила уверенность Алла Коробова.