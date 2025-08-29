Начал работу Региональный форум педагогических работников сферы культуры

просмотров: 128

В 2025 году, посвященном Году защитника Отечества, работа сосредоточена на теме формирования единого воспитательного пространства в образовательных организациях сферы культуры и искусства Саратовской области. Будут обсуждаться современные подходы и эффективные практики.Ежегодно этот форум становится местом встречи профессионалов, готовых делиться бесценным опытом, находить решения насущных вопросов и вместе прокладывать курс развития всей отрасли. В этом году педагоги будут рассказывать об опыте патриотической и воспитательной работы, которая играет ключевую роль в учреждениях художественного образования.В рамках деловой программы состоится важная секция «Музейная педагогика в воспитательно-образовательном процессе системы художественного образования». Специальный гость мероприятия- Светлана Зверева, директор Колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая (Республика Марий Эл), руководитель Школы креативных индустрий и председатель Ассоциации музеев Республики Марий Эл.Дух патриотизма и память о 80-летии Великой Победы станут лейтмотивом всех культурных событий форума.Гостей встречают выставка детских работ «Дети войны – Великой Победе!» и фотовыставка о вкладе детских школ искусств в Победу в рамках проекта «Наш вклад в Победу».