29 августа 2025 ПЯТНИЦА
16:30 | 29 августа
Саратовский общественник считает повышение выплат за службу по контракту оправданным решением
16:25 | 29 августа
В этом году в Саратовской области планируется собрать свыше 5 млн тонн урожая
14:04 | 29 августа
Начал работу Региональный форум педагогических работников сферы культуры
13:11 | 29 августа
В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют 614 саратовских семей
12:00 | 29 августа
Памятник Боголюбову станет украшением центра Саратова
11:10 | 29 августа
Владельцам 28 квартир пострадавшего дома на Блинова выдали сертификаты на покупку нового жилья
10:58 | 29 августа
Новая школа в Молодежном даст детям новые возможности развития
10:45 | 29 августа
Вячеслав Калинин отметил открытость доклада губернатора Президенту Владимиру Путину
10:00 | 29 августа
Новейший ультразвуковой аппарат экспертного класса - в распоряжении врачей больницы скорой медицинской помощи
09:18 | 29 августа
Жителей Саратовской области приглашают пройти просветительский курс «Флагманов образования» о роли гражданина в устройстве страны
Начал работу Региональный форум педагогических работников сферы культуры

Начал работу Региональный форум педагогических работников сферы культуры


В 2025 году, посвященном Году защитника Отечества, работа сосредоточена на теме формирования единого воспитательного пространства в образовательных организациях сферы культуры и искусства Саратовской области. Будут обсуждаться современные подходы и эффективные практики.

Ежегодно этот форум становится местом встречи профессионалов, готовых делиться бесценным опытом, находить решения насущных вопросов и вместе прокладывать курс развития всей отрасли. В этом году педагоги будут рассказывать об опыте патриотической и воспитательной работы, которая играет ключевую роль в учреждениях художественного образования.

В рамках деловой программы состоится важная секция «Музейная педагогика в воспитательно-образовательном процессе системы художественного образования». Специальный гость мероприятия- Светлана Зверева, директор Колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая (Республика Марий Эл), руководитель Школы креативных индустрий и председатель Ассоциации музеев Республики Марий Эл.

Дух патриотизма и память о 80-летии Великой Победы станут лейтмотивом всех культурных событий форума.

Гостей встречают выставка детских работ «Дети войны – Великой Победе!» и фотовыставка о вкладе детских школ искусств в Победу в рамках проекта «Наш вклад в Победу».