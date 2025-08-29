В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют 614 саратовских семей

просмотров: 131

26 августа для участников второго сезона конкурса «Это у нас семейное» открылось финальное тематическое задание – «Семейное древо».На протяжении двух месяцев дистанционного этапа участникам каждую неделю открывались тематические задания, а также партнерские и от членов Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное». Теперь семьям проекта для выполнения доступны более 40 заданий. Дистанционный этап продлится до 1 октября, а заданием, завершающим его, станет викторина на знание истории и культуры России.От Саратовской области в конкурсе участвуют 614 семей – 2008 человек.За два месяца самыми популярными стали задания на тему культуры: составление коллажей с атрибутами культурного кода разных поколений, кроссворда на тему «Культурный код» и чтение отрывка «У лукоморья дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина. Каждая седьмая семья, которая участвует в дистанционном этапе, выполнила больше половины предложенных заданий.Также в рамках этапа команды снимают видеовизитку, заполняют анкеты об истории, традициях, интересных фактах о своей семье, рассказывают о достижениях.Для того, чтобы приступить к выполнению необходимо зарегистрировать свою семейную команду на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Команда должна состоять из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.Самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2025 году стал частью национального проекта Президента Владимира Путина «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.