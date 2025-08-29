29 августа 2025 ПЯТНИЦА
16:30 | 29 августа
Саратовский общественник считает повышение выплат за службу по контракту оправданным решением
16:25 | 29 августа
В этом году в Саратовской области планируется собрать свыше 5 млн тонн урожая
14:04 | 29 августа
Начал работу Региональный форум педагогических работников сферы культуры
13:11 | 29 августа
В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют 614 саратовских семей
12:00 | 29 августа
Памятник Боголюбову станет украшением центра Саратова
11:10 | 29 августа
Владельцам 28 квартир пострадавшего дома на Блинова выдали сертификаты на покупку нового жилья
10:58 | 29 августа
Новая школа в Молодежном даст детям новые возможности развития
10:45 | 29 августа
Вячеслав Калинин отметил открытость доклада губернатора Президенту Владимиру Путину
10:00 | 29 августа
Новейший ультразвуковой аппарат экспертного класса - в распоряжении врачей больницы скорой медицинской помощи
09:18 | 29 августа
Жителей Саратовской области приглашают пройти просветительский курс «Флагманов образования» о роли гражданина в устройстве страны
26 августа для участников второго сезона конкурса «Это у нас семейное» открылось финальное тематическое задание – «Семейное древо».

На протяжении двух месяцев дистанционного этапа участникам каждую неделю открывались тематические задания, а также партнерские и от членов Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное». Теперь семьям проекта для выполнения доступны более 40 заданий. Дистанционный этап продлится до 1 октября, а заданием, завершающим его, станет викторина на знание истории и культуры России.

От Саратовской области в конкурсе участвуют 614 семей – 2008 человек.

За два месяца самыми популярными стали задания на тему культуры: составление коллажей с атрибутами культурного кода разных поколений, кроссворда на тему «Культурный код» и чтение отрывка «У лукоморья дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина. Каждая седьмая семья, которая участвует в дистанционном этапе, выполнила больше половины предложенных заданий.

Также в рамках этапа команды снимают видеовизитку, заполняют анкеты об истории, традициях, интересных фактах о своей семье, рассказывают о достижениях.

Для того, чтобы приступить к выполнению необходимо зарегистрировать свою семейную команду на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Команда должна состоять из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2025 году стал частью национального проекта Президента Владимира Путина «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.