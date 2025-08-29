Памятник Боголюбову станет украшением центра Саратова

просмотров: 148

Людмила Маханькова, председатель регионального отделения Союза художников России, отметила знаковость места, выбранного для установки памятника.- Знаковое и достойное место выбрано для увековечивания памяти Алексея Боголюбова в Саратове: памятник будет возведен в сквере на Театральной площади, рядом с первым общедоступным музеем России, основанным самим художником. Важно, что выбор места был поддержан как культурным и архитектурным сообществом, так и профильным советом. Губернатор Роман Бусаргин, в свою очередь, одобрил эту инициативу и выполнил свое обещание, обеспечив финансирование проекта. Уверена, что памятник станет украшением центра города, а прилегающий розарий будет бережно сохранен и гармонично вписан в новое оформление.Напомним, работа над памятником художнику-маринисту Боголюбову идет в мастерской саратовского скульптора Андрея Щербакова.