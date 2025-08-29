29 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
16:30 | 29 августа
Саратовский общественник считает повышение выплат за службу по контракту оправданным решением
16:25 | 29 августа
В этом году в Саратовской области планируется собрать свыше 5 млн тонн урожая
14:04 | 29 августа
Начал работу Региональный форум педагогических работников сферы культуры
13:11 | 29 августа
В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют 614 саратовских семей
12:00 | 29 августа
Памятник Боголюбову станет украшением центра Саратова
11:10 | 29 августа
Владельцам 28 квартир пострадавшего дома на Блинова выдали сертификаты на покупку нового жилья
10:58 | 29 августа
Новая школа в Молодежном даст детям новые возможности развития
10:45 | 29 августа
Вячеслав Калинин отметил открытость доклада губернатора Президенту Владимиру Путину
10:00 | 29 августа
Новейший ультразвуковой аппарат экспертного класса - в распоряжении врачей больницы скорой медицинской помощи
09:18 | 29 августа
Жителей Саратовской области приглашают пройти просветительский курс «Флагманов образования» о роли гражданина в устройстве страны
Памятник Боголюбову станет украшением центра Саратова

Определено место установки памятника Алексею Боголюбову в Саратове. Он будет установлен в сквере имени основателя первого общедоступного музея в России на Театральной площади. Соответствующее решение одобрило культурное и архитектурное сообщество, а также профильный совет.



Людмила Маханькова, председатель регионального отделения Союза художников России, отметила знаковость места, выбранного для установки памятника.

- Знаковое и достойное место выбрано для увековечивания памяти Алексея Боголюбова в Саратове: памятник будет возведен в сквере на Театральной площади, рядом с первым общедоступным музеем России, основанным самим художником. Важно, что выбор места был поддержан как культурным и архитектурным сообществом, так и профильным советом. Губернатор Роман Бусаргин, в свою очередь, одобрил эту инициативу и выполнил свое обещание, обеспечив финансирование проекта. Уверена, что памятник станет украшением центра города, а прилегающий розарий будет бережно сохранен и гармонично вписан в новое оформление.

Напомним, работа над памятником художнику-маринисту Боголюбову идет в мастерской саратовского скульптора Андрея Щербакова.