Владельцам 28 квартир пострадавшего дома на Блинова выдали сертификаты на покупку нового жилья

Министерством строительства и ЖКХ области продолжается работа по оформлению сертификатов на приобретение нового жилья собственникам квартир в пострадавшем подъезде дома № 2 на улице Блинова в Саратове.На сегодняшний день собственникам 28 квартир, написавшим заявление, выданы сертификаты на покупку нового жилья.«Минстрой области по поручению губернатора Романа Бусаргина в оперативном порядке помог гражданам с оформлением необходимых документов. После этого выдали жилищные сертификаты. Провели с людьми несколько встреч, подробно пояснили порядок использования сертификата. Гражданам помогаем при необходимости с подбором подходящего жилья. Отмечу, что приобрести квартиру они могут в любом районе города, где захотят. Кто-то нацелен на новостройки, кому-то принципиален вторичный рынок. Этот выбор у граждан также есть в рамках использования сертификата», - пояснил министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин.Напомним, по решению губернатора Романа Бусаргина жильцам пострадавшего дома решено предоставить новое аналогичное по площади жилье через механизм выплат с предоставлением специального сертификата на покупку квартир. Суммы выплат определены, исходя из стоимости квадратного метра жилья, установленной для региона Минстроем РФ, по которой регионом приобретаются квартиры для граждан в рамках реализации различных социальных программ. Кроме того, всем собственникам полагается материальная помощь за утраченное частично или полностью имущество.