Новейший ультразвуковой аппарат экспертного класса - в распоряжении врачей больницы скорой медицинской помощи
Диагностическая база Саратовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи пополнилась новым аппаратом ультразвуковой диагностики.
В больнице уже оценили высокое качество проведенных с его помощью исследований.
«Функционал аппарата расширен МРТ-визуализацией, эластографией для оценки плотности тканей, возможностями 3D и 4D сканирования. Полученное оборудование открывает новые возможности для оказания медицинской помощи и позволит организовать процесс диагностики максимально эффективно, обеспечит персонифицированный подход к каждому пациенту», - отметила главный врач Ирина Бугаева.
Оборудование получено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.