29 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
16:30 | 29 августа
Саратовский общественник считает повышение выплат за службу по контракту оправданным решением
16:25 | 29 августа
В этом году в Саратовской области планируется собрать свыше 5 млн тонн урожая
14:04 | 29 августа
Начал работу Региональный форум педагогических работников сферы культуры
13:11 | 29 августа
В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют 614 саратовских семей
12:00 | 29 августа
Памятник Боголюбову станет украшением центра Саратова
11:10 | 29 августа
Владельцам 28 квартир пострадавшего дома на Блинова выдали сертификаты на покупку нового жилья
10:58 | 29 августа
Новая школа в Молодежном даст детям новые возможности развития
10:45 | 29 августа
Вячеслав Калинин отметил открытость доклада губернатора Президенту Владимиру Путину
10:00 | 29 августа
Новейший ультразвуковой аппарат экспертного класса - в распоряжении врачей больницы скорой медицинской помощи
09:18 | 29 августа
Жителей Саратовской области приглашают пройти просветительский курс «Флагманов образования» о роли гражданина в устройстве страны
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Новейший ультразвуковой аппарат экспертного класса - в распоряжении врачей больницы скорой медицинской помощи

Новости
Новейший ультразвуковой аппарат экспертного класса - в распоряжении врачей больницы скорой медицинской помощи

Диагностическая база Саратовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи пополнилась новым аппаратом ультразвуковой диагностики.

В больнице уже оценили высокое качество проведенных с его помощью исследований.

«Функционал аппарата расширен МРТ-визуализацией, эластографией для оценки плотности тканей, возможностями 3D и 4D сканирования. Полученное оборудование открывает новые возможности для оказания медицинской помощи и позволит организовать процесс диагностики максимально эффективно, обеспечит персонифицированный подход к каждому пациенту», - отметила главный врач Ирина Бугаева.

Оборудование получено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.