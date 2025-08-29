Жителей Саратовской области приглашают пройти просветительский курс «Флагманов образования» о роли гражданина в устройстве страны

просмотров: 185

Стартовал образовательно-просветительский курс конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей».Курс призван расширить знания учителей, преподавателей и студентов Саратовской области о том, как организованы ключевые управленческие процессы в нашей стране.На данный момент от Саратовской области на конкурсный трек «Государство» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже подано 90 заявок. Заявочная кампания открыта до 1 октября. Подробности на официальном сайте проекта: https://flagmany.rsv.ru/.Программа разработана совместно с Экспертным институтом социальных исследований и Обществом «Знание».В треке «Государство» особое внимание уделяется раскрытию ключевых символов нашей страны, обращению к ее исторической и культурной памяти. Эти темы рассматриваются не только через призму государственного управления, но и в контексте преподавания общественно значимых дисциплин в школах и колледжах. Курс включает лекции ведущих профессиональных экспертов – политологов, философов, практиков из сферы образования.Конкурсный трек «Государство» поможет педагогам глубже понять государственные процессы, историю и культурное наследие страны, простым и доступным языком объясняя, как устроена система власти и законодательства. Такое знание позволит учителям не только расширить собственную эрудицию, но и сформировать у учеников гражданскую зрелость, чувство ответственности за будущее и уважение к историческим корням и традициям.В 2025 году участникам проекта «Флагманы образования» доступны четыре тематических конкурсных трека: «Государство», «Медиа» и «Культура» и «Наставничество», а также новые цифровые сервисы: «Каталог возможностей» и «Библиотека контента». Кроме того, все желающие могут попробовать силы в конкурсе в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования».Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).