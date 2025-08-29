29 августа 2025 ПЯТНИЦА
16:30 | 29 августа
Саратовский общественник считает повышение выплат за службу по контракту оправданным решением
16:25 | 29 августа
В этом году в Саратовской области планируется собрать свыше 5 млн тонн урожая
14:04 | 29 августа
Начал работу Региональный форум педагогических работников сферы культуры
13:11 | 29 августа
В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют 614 саратовских семей
12:00 | 29 августа
Памятник Боголюбову станет украшением центра Саратова
11:10 | 29 августа
Владельцам 28 квартир пострадавшего дома на Блинова выдали сертификаты на покупку нового жилья
10:58 | 29 августа
Новая школа в Молодежном даст детям новые возможности развития
10:45 | 29 августа
Вячеслав Калинин отметил открытость доклада губернатора Президенту Владимиру Путину
10:00 | 29 августа
Новейший ультразвуковой аппарат экспертного класса - в распоряжении врачей больницы скорой медицинской помощи
09:18 | 29 августа
Жителей Саратовской области приглашают пройти просветительский курс «Флагманов образования» о роли гражданина в устройстве страны
Стартовал образовательно-просветительский курс конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Курс призван расширить знания учителей, преподавателей и студентов Саратовской области о том, как организованы ключевые управленческие процессы в нашей стране.

На данный момент от Саратовской области на конкурсный трек «Государство» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже подано 90 заявок. Заявочная кампания открыта до 1 октября. Подробности на официальном сайте проекта: https://flagmany.rsv.ru/.

Программа разработана совместно с Экспертным институтом социальных исследований и Обществом «Знание».

В треке «Государство» особое внимание уделяется раскрытию ключевых символов нашей страны, обращению к ее исторической и культурной памяти. Эти темы рассматриваются не только через призму государственного управления, но и в контексте преподавания общественно значимых дисциплин в школах и колледжах. Курс включает лекции ведущих профессиональных экспертов – политологов, философов, практиков из сферы образования.

Конкурсный трек «Государство» поможет педагогам глубже понять государственные процессы, историю и культурное наследие страны, простым и доступным языком объясняя, как устроена система власти и законодательства. Такое знание позволит учителям не только расширить собственную эрудицию, но и сформировать у учеников гражданскую зрелость, чувство ответственности за будущее и уважение к историческим корням и традициям.

В 2025 году участникам проекта «Флагманы образования» доступны четыре тематических конкурсных трека: «Государство», «Медиа» и «Культура» и «Наставничество», а также новые цифровые сервисы: «Каталог возможностей» и «Библиотека контента». Кроме того, все желающие могут попробовать силы в конкурсе в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования».

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).