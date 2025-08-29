29 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
16:30 | 29 августа
Саратовский общественник считает повышение выплат за службу по контракту оправданным решением
16:25 | 29 августа
В этом году в Саратовской области планируется собрать свыше 5 млн тонн урожая
14:04 | 29 августа
Начал работу Региональный форум педагогических работников сферы культуры
13:11 | 29 августа
В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют 614 саратовских семей
12:00 | 29 августа
Памятник Боголюбову станет украшением центра Саратова
11:10 | 29 августа
Владельцам 28 квартир пострадавшего дома на Блинова выдали сертификаты на покупку нового жилья
10:58 | 29 августа
Новая школа в Молодежном даст детям новые возможности развития
10:45 | 29 августа
Вячеслав Калинин отметил открытость доклада губернатора Президенту Владимиру Путину
10:00 | 29 августа
Новейший ультразвуковой аппарат экспертного класса - в распоряжении врачей больницы скорой медицинской помощи
09:18 | 29 августа
Жителей Саратовской области приглашают пройти просветительский курс «Флагманов образования» о роли гражданина в устройстве страны
В Балашовском районе появится современный спортивный объект

В рамках программы комплексного развития сельских территорий в селе Репное Балашовского района продолжается строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса.

Комплекс включает в себя универсальный зал для игровых видов спорта, зал для единоборств, фитнеса, тренажерный зал. Кроме того, объект будет оснащен большим количеством раздевалок и медицинским блоком, что позволит проводить соревнования, в том числе регионального уровня.

Большое спортивное ядро будет и на территории комплекса. Футбольное поле с искусственным покрытием, площадка для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки, тренажерный комплекс – все это позволит сельским жителям быть быть ближе к спорту.

Строительную площадку посетил министр спорта области Олег Дубовенко и глава Балашовского района Михаил Захаров.

В настоящее время подрядчик приступил к внутренней отделке помещений, ведутся работы и на прилегающей территории.