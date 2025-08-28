В Балашовском районе появится современный спортивный объект
В рамках программы комплексного развития сельских территорий в селе Репное Балашовского района продолжается строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса.
Комплекс включает в себя универсальный зал для игровых видов спорта, зал для единоборств, фитнеса, тренажерный зал. Кроме того, объект будет оснащен большим количеством раздевалок и медицинским блоком, что позволит проводить соревнования, в том числе регионального уровня.
Большое спортивное ядро будет и на территории комплекса. Футбольное поле с искусственным покрытием, площадка для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки, тренажерный комплекс – все это позволит сельским жителям быть быть ближе к спорту.
Строительную площадку посетил министр спорта области Олег Дубовенко и глава Балашовского района Михаил Захаров.
В настоящее время подрядчик приступил к внутренней отделке помещений, ведутся работы и на прилегающей территории.