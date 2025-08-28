28 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:26 | 28 августа
В Балашовском районе появится современный спортивный объект
15:59 | 28 августа
Политолог назвал встречу губернатора с Президентом РФ новым этапом развития Саратовской области
15:00 | 28 августа
Официальный комментарий комитета охотничьего хозяйства и рыболовства по функционированию государственного охотничьего заказника "Центральный"
14:00 | 28 августа
В Саратовской области продолжает расти реальная зарплата
12:24 | 28 августа
В предприятие в Ртищевском районе будет вложено 2,2 млрд рублей
11:10 | 28 августа
80 вылетов совершено в этом году санавиацией в Саратовской области
10:00 | 28 августа
Тренерам дворовых футбольных команд будут выплачивать премии за победу в соревнованиях на кубок Губернатора
09:00 | 28 августа
В Саратове обустроили восемнадцатый родник на Кумысной поляне
19:01 | 27 августа
Саратовские бойцы готовятся к выполнению задач в зоне СВО
16:00 | 27 августа
Саратовские лесхозы оснащают беспилотными летательными аппаратами для борьбы с пожарами
В Балашовском районе появится современный спортивный объект

В рамках программы комплексного развития сельских территорий в селе Репное Балашовского района продолжается строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса.

Комплекс включает в себя универсальный зал для игровых видов спорта, зал для единоборств, фитнеса, тренажерный зал. Кроме того, объект будет оснащен большим количеством раздевалок и медицинским блоком, что позволит проводить соревнования, в том числе регионального уровня.

Большое спортивное ядро будет и на территории комплекса. Футбольное поле с искусственным покрытием, площадка для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки, тренажерный комплекс – все это позволит сельским жителям быть быть ближе к спорту.

Строительную площадку посетил министр спорта области Олег Дубовенко и глава Балашовского района Михаил Захаров.

В настоящее время подрядчик приступил к внутренней отделке помещений, ведутся работы и на прилегающей территории.