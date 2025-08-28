В Балашовском районе появится современный спортивный объект

просмотров: 92

В рамках программы комплексного развития сельских территорий в селе Репное Балашовского района продолжается строительствофизкультурно-оздоровительного комплекса.Комплекс включает в себя универсальный зал для игровых видов спорта, зал для единоборств, фитнеса, тренажерный зал. Кроме того, объект будет оснащен большим количеством раздевалок и медицинским блоком, что позволит проводить соревнования, в том числе регионального уровня.Большое спортивное ядро будет и на территории комплекса. Футбольное поле с искусственным покрытием, площадка для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки, тренажерный комплекс – все это позволит сельским жителям быть быть ближе к спорту.Строительную площадку посетил министр спорта области Олег Дубовенко и глава Балашовского района Михаил Захаров.В настоящее время подрядчик приступил к внутренней отделке помещений, ведутся работы и на прилегающей территории.