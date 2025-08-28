28 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
Политолог назвал встречу губернатора с Президентом РФ новым этапом развития Саратовской области

Сегодня Владимир Путин встретился с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным.





– Встреча губернатора Саратовской области Романа Бусаргина с Президентом России Владимиром Путиным стала знаковым событием, которое наглядно демонстрирует возросший статус нашего региона в системе государственного управления. Тот факт, что глава государства лично заслушал отчет о развитии области и уделил внимание таким проектам, как модернизация трамвайной сети, возрождение речных перевозок и создание медицинского кластера, говорит о серьезном доверии федерального центра к саратовской команде, – подчеркнул политолог Дмитрий Олейник.

«Особенно важно отметить, что Президент не только выслушал отчет, но и конструктивно отреагировал на возникающие изменения, такие как временное сокращение объемов строительства из-за новых, более строгих правил застройки. Это свидетельствует о том, что в Кремле понимают: современное развитие требует не скорости любой ценой, а качественного планирования с обязательным созданием социальной инфраструктуры. Поддержка федеральным центром инициатив Бусаргина — от приобретения судов «Валдай» до строительства новой психиатрической больницы — является лучшим доказательством того, что Саратовская область движется в правильном направлении.

Нельзя не отметить и системную работу по интеграции ветеранов СВО в органы власти, что полностью соответствует курсу, заданному Президентом. Это не просто слова — наши защитники уже занимают ответственные посты, внося свой вклад в патриотическое воспитание и развитие региона», – сказал политолог.

По его словам, нынешнее руководство области во главе с Романом Бусаргиным доказало, что способно эффективно решать сложные задачи, будь то проблемы обманутых дольщиков, доставшиеся в наследство от прошлых лет, или модернизация ключевых отраслей. Внимание и поддержка со стороны Москвы — это заслуженный результат этой работы. Саратовская область уверенно укрепляет свои позиции как один из ключевых регионов России, а ее руководство пользуется заслуженным уважением в федеральном центре.