28 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
16:26 | 28 августа
В Балашовском районе появится современный спортивный объект
15:59 | 28 августа
Политолог назвал встречу губернатора с Президентом РФ новым этапом развития Саратовской области
15:00 | 28 августа
Официальный комментарий комитета охотничьего хозяйства и рыболовства по функционированию государственного охотничьего заказника "Центральный"
14:00 | 28 августа
В Саратовской области продолжает расти реальная зарплата
12:24 | 28 августа
В предприятие в Ртищевском районе будет вложено 2,2 млрд рублей
11:10 | 28 августа
80 вылетов совершено в этом году санавиацией в Саратовской области
10:00 | 28 августа
Тренерам дворовых футбольных команд будут выплачивать премии за победу в соревнованиях на кубок Губернатора
09:00 | 28 августа
В Саратове обустроили восемнадцатый родник на Кумысной поляне
19:01 | 27 августа
Саратовские бойцы готовятся к выполнению задач в зоне СВО
16:00 | 27 августа
Саратовские лесхозы оснащают беспилотными летательными аппаратами для борьбы с пожарами
В Саратовской области продолжает расти реальная зарплата

По итогам 6 месяцев текущего года средняя заработная плата в области составила 63,6 тыс. рублей с темпом 115%.




Наибольшая среднемесячная заработная плата работников сложилась в добыче полезных ископаемых – 93,3 тыс. руб., в финансовой и страховой деятельности – 87 тыс. руб., в области информации и связи – 85,7 тыс. руб., в обеспечении электрической энергией, газом, паром, кондиционировании воздуха – 81,8 тыс. рублей.

Темпы роста выше среднеобластных на уровне 118-122% фиксируются в строительной отрасли, электроэнергетике, водоснабжении, торговле и транспортировке.

Показатели заработной платы находятся в зоне пристального внимания исполнительных органов и органов местного самоуправления. На комиссиях по мобилизации налоговых и неналоговых доходов с начала текущего года рассмотрено почти 12,5 тысяч работодателей.

Также третий год подряд фиксируется рост реальной (очищенной от инфляции) заработной платы, которая увеличилась на 4,4%. Это выше среднероссийского показателя (104,1%).

В регионе показатель продовольственной инфляции составил 3,6%, что ниже российских показателей и прошлогодних параметров (РФ – 3,9%, 7 месяцев 2024 года - 3,8%).