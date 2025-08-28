В Саратовской области продолжает расти реальная зарплата

просмотров: 98

Наибольшая среднемесячная заработная плата работников сложилась в добыче полезных ископаемых – 93,3 тыс. руб., в финансовой и страховой деятельности – 87 тыс. руб., в области информации и связи – 85,7 тыс. руб., в обеспечении электрической энергией, газом, паром, кондиционировании воздуха – 81,8 тыс. рублей.Темпы роста выше среднеобластных на уровне 118-122% фиксируются в строительной отрасли, электроэнергетике, водоснабжении, торговле и транспортировке.Показатели заработной платы находятся в зоне пристального внимания исполнительных органов и органов местного самоуправления. На комиссиях по мобилизации налоговых и неналоговых доходов с начала текущего года рассмотрено почти 12,5 тысяч работодателей.Также третий год подряд фиксируется рост реальной (очищенной от инфляции) заработной платы, которая увеличилась на 4,4%. Это выше среднероссийского показателя (104,1%).В регионе показатель продовольственной инфляции составил 3,6%, что ниже российских показателей и прошлогодних параметров (РФ – 3,9%, 7 месяцев 2024 года - 3,8%).