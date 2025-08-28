В предприятие в Ртищевском районе будет вложено 2,2 млрд рублей

просмотров: 117

Вчера в прямом эфире в сообществе министерства инвестиционной политики в VK первый заместитель главы администрации Ртищевского района Андрей Глухов презентовал инвестиционный профиль своего муниципалитета. Он рассказал, что на территории Ртищевского района реализуется ряд крупных инвестиционных проектов.В предприятие в Ртищевском районе будет вложено 2,2 млрд рублейВ с. Песчанка продолжается строительство узла сушки и россева песка. Объем инвестиций – 250 млн руб. Проект реализуется АО «Кварцит — 2000». Завершение проекта ожидается уже в этом году. Кроме того, компания занимается строительством обогатительной фабрики с круглогодичным циклом работы по выпуску высококачественного кварцевого песка для гидроразрыва пласта (ГРП) с двумя видами фракции — 16/30 и 20/40. Дополнительно будет создано 50 рабочих мест. Объем инвестиций – 2,2 млрд руб. Оба проекта находятся на сопровождении Корпорации развития Саратовской области.Производитель премиксов, комбикормов и белково-витаминно-минеральных добавок для сельскохозяйственных животных и птиц ГК «Мегамикс» реализует проект по строительству линии сушки яблочных выжимок. Объем инвестиций – 100 млн руб. В настоящее время производится сборка и наладка оборудования. Также предприятие планирует строительство комбикормового завода с объемом инвестиций 100 млн руб. и дополнительным созданием 20 рабочих мест.АО «Ульяновский» завершает строительство животноводческого комплекса в составе двух корпусов по 300 голов КРС беспривязного содержания с доильно-молочным блоком.Администрация района сформировала перечень приоритетных ниш, для каждой из которых подготовлены свободные инвестиционные площадки: переработка сельхозпродукции; животноводство; логистика; туризм; торговля и придорожный сервис.Андрей Глухов напомнил, что на региональном уровне для инвесторов разработаны меры поддержки по снижению налоговых ставок, предусмотрено предоставление земельных участков без торгов, компенсация затрат на лизинг оборудования и др. Муниципалитет, в свою очередь, готов оказать всестороннее содействие в решении вопросов инвесторов.«Министерство инвестиционной политики совместно с администрациями ведет работу по привлечению инвесторов в районы области. Инвестиционный профиль – это документ, который дает инвесторам полную информацию о возможностях реализации проектов на той или иной территории. С начала года презентовали свои профили в прямом эфире уже 11 муниципалитетов, и эта работа будет продолжаться», - рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.